Luonnonmarjojen jalostusbisnekseen vauhtia – uusi laitos käynnistyy Sotkamossa

Extrx oy ryhtyy jalostamaan kotimaista luonnonmarjaa vientiin Kainuussa. Tuotanto aloitetaan metsämustikalla ja puolukalla. Tulevaisuudessa kaavaillaan hyödynnettäviksi myös variksenmarjaa.

Tuotantotiloina yhtiöllä toimii entinen Kainuun osuusmeijeri, johon tehdään laiteinvestointeja neljän miljoonan euron edestä. Tulevaa satokautta varten valmiina on puhdistuslinjasto, ja syksyllä asennetaan marjojen jatkojalostukseen liittyvät koneet.

Yhtiön toimitusjohtaja Satu Hongell on luottavaisella mielellä Aasian kysynnästä. Lähtösykäys yhtiön perustamiselle syntyi, kun Hongellille tuli vastaan kolmisen vuotta sitten kysely valtavista määristä marjajauhetta Aasiaan, mitä kukaan ei pystynyt toimittamaan.

Tavoitteena yhtiöllä on jalostaa kahden vuoden kuluttua yli kymmenen miljoonaa kiloa luonnonmarjoja vuosittain. "Jos raaka-ainetta on saatavissa ja kysyntä on, mitä se tällä hetkellä näyttää olevan, niin kyllä se on mahdollista", Hongell uskoo.

Ideana yrityksellä on käyttää jalostuksessa menetelmiä, joissa marjojen terveelliset ainesosat säilyisivät mahdollisimman hyvin. Lopputuotteena on matalassa lämpötilassa vakuumikuivausmenetelmällä valmistettuja marjajauheita ja runsaskuituista pyreemäistä valmistetta sekä marjauutteita. Valtaosa tuotteista suunnataan ulkomaille teollisuuteen, erityisesti Aasiaan.

Tulevaisuudessa yhtiöllä on haaveena hyödyntää myös kotimaista mustaherukkaa, mutta sen kohdalla selvitystyö on vielä kesken. Mitä tahansa mehumarjaa ei terveysominaisuuksia arvostava yritys tuotteisiinsa kelpuuta.

"Lähdemme siitä, että löydämme lajikkeen, jossa olisi mahdollisimman korkea antosyaniinipitoisuus", Hongell kertoo. "

Marjat yritykselle hankkii Arctic International Oy, jonka omistaja on mukana myös Extrxin liiketoiminnassa. Poimijat tulevat pääosin Aasian tai Itä-Euroopan alueilta.