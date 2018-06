Panimoliitto selvitti suomalaisten saunajuomasuosikit: Naisilla ja miehillä eri suosikki

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämän kyselyn mukaan yli kolmannes suomalaisista on kyselyn perusteella sitä mieltä, että olut on paras saunajuoma. Tätä mieltä on miehistä 49 prosenttia ja naisista 22 prosenttia.

Kyselyssä oluen jälkeen kakkos- ja kolmospaikalle sijoittuivat kivennäisvesi ja limonadi.

Olut oli saunajuomana suosituin vaihtoehto miesten keskuudessa. Naiset sen sijaan valitsivat kivennäisveden hieman olutta useammin.

Olutta pidettiin parhaana saunajuomana lähes kaikissa kyselyn ikäryhmissä. Ainoastaan 18−24-vuotiaiden keskuudessa suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi limonadi.

”Oluella on Suomessa saunajuomana pitkät perinteet ja olut kuuluu myös suomalaisten ruokapöytiin”, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton viestintäpäällikkö Outi Heikkinen kommentoi tiedotteessa.

Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä vastaajat valitsivat parhaan saunajuoman kuudesta eri panimojuomasta. Suosituimman saunajuoman tittelistä kisasivat olut, kivennäisvesi, limonadi, lonkero, siideri ja alkoholiton olut. Kyselyssä oli mahdollista vastata myös, ettei mikään mainituista juomista ole paras saunajuoma.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämä tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa helmi-maaliskuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 1420 suomalaista, jotka ovat iältään 18−70-vuotiaita.