Juhannuksena kannattaa haudata sotakirveet ja laittaa tomahawk sen sijaan grilliin

Grillikausi on kuumimmillaan, ja kaupat haluavat uutuuksia lihatiskiin.

Picanha, petite tender, toma­hawk, flanksteak, kare ja ribs. Naudassa, porsaassa ja karitsassa on monta ruhonosaa, jotka eivät ole alkuunkaan tuttuja suurelle osalle kuluttajista.

Erikoisleikattuja ruhonosia ei ole joka marketissa. Niihin ovat erikoistuneet rotukarjan kasvattajat, jotka myyvät lihaa suoramyyntinä, lihakaupat sekä ruokakaupat, joilla on laaja lihatiski.

Jotta asiakas tarttuisi uutuuteen, tarvitaan lihamyyjä, joka osaa suositella ja neuvoa valmistuksessa, sanoo Savo-Karjalan Lihan tukkumyyjä Raisa Heiskanen Kuopiosta.

”Eivät erikoisleikatut ruhonosat ole sen vaikeampia valmistaa kuin muutkaan ruhonosat. Jotkin soveltuvat erityisen hyvin grillaamiseen.”

Savo-Karjalan Lihalla on kaksi lihakauppaa. Paras menekki on valmiiksi maustetuilla ja maustamattomilla grillaukseen sopivilla porsaanlihatuotteilla.

”Vaikea sanoa, onko ajan vai osaamisen puute syy, joka saa valitsemaan mieluiten valmiiksi maustetun grillattavan.”

Heiskasen mukaan porsaan kasslerpihvit valmiissa marinadissa ja naudan entrecote ovat grillikaudella kaksi perinteistä kovaa luuta.

”Kukkaro määrittelee hyvin pitkälle, mitä grilliin valitaan. Kun panostetaan, valitaan naudanfilettä. Porsaanliha valitaan, kun halutaan helppo ja nopeasti kypsyvä vaihtoehto.”

Naudan ja porsaan ohella karitsa sopii hyvin grillattavaksi. Esimerkiksi karitsan kyljykset ja kare ovat erinomaisia ruhonosia grilliin.

Suurin haaste liittyy karitsan saatavuuteen grillikaudella, toteaa Heiskanen.

Erikoisleikatuista ruhonosista kiinnostavimpana Heiskanen pitää petite tenderiä.

Ruhonosaa kutsutaan myös teres majoriksi, bistro filletiksi ja muun muassa beef shoulderiksi. Se leikataan naudan lavasta. Jos sitä ei leikata erikseen, se leikataan muiden lapa­palojen joukkoon tai jauhelihaksi.

”Ruuanlaitossa sitä voi verrata mureudeltaan sisäfileeseen. Hinnaltaan se on kuitenkin edullisempi kuin sisäfilee.”

Etelä- ja Pohjois-Amerikassa grillaamisella on pitkät perinteet. Grilleissä tirisevät hyvin erilaiset ruhonosat kuin Suomessa.

Picanha on ruhonosa, jota arvostetaan esimerkiksi Brasiliassa ylitse muiden.

”Picanha on kolmionmuotoinen pala naudan kankkua. Se leikataan naudan takaosasta, takapaistin ja ulkofileen takaosan yläpuolelta. Mukana on myös makurasvakerros”, selostaa Heiskanen.

Pohjois-Amerikassa grillissä kypsytetään mieluusti naudan t-luupihviä. Pihvi leikataan naudasta niin, että siinä on mukana sekä sisä- että ulkofileetä luun kera.

”Siinä on rasvaa, joka antaa luun lisäksi makua lihalle.”

Tomahawk, eli inkkaripihvi on myös pohjoisamerikkalaisten juttu. Tomahawk on naudan kyljys, johon on jätetty pitkä luu.

”Me kyllä leikkaamme vaikka minkälaisia ruhonosia tarjolle. Kuluttajien opettamisessa niiden käyttöön on oma haasteensa.”