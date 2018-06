Aidolle saunapalvikinkulle haetaan EU:n nimisuojaa

Nimille ”Aito saunapalvikinkku” ja ”Äkta basturökt skinka” haetaan EU:n nimisuojaa. Suojattua maantieteellistä merkintää hakee Saunapalviyhdistys ry.

Hakemus korvaa aiemman hakemuksen, jolla nimisuojaa haettiin nimille ”Saunapalvikinkku, tehty perinteiseen tapaan” ja ”Basturökt skinka, tillverkad på traditionellt sätt”. Euroopan komissio katsoi, että nimet eivät täyttäneet asetuksen mukaisia vaatimuksia, jonka vuoksi hakija perui hakemuksen.

”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” savustetaan leppäpuulla savusaunassa suorasavustusmenetelmällä. Sen kypsytysaika on vähintään 12 tuntia. Tuotteelle on ominaista savustuksessa käytetyn leppäpuun savu, tuoksu ja maku. Lihavalmiste on valmistettu sian kinkun kokonaisista lihaksista tai leikatuista kinkkupaloista. Myös kinkun rasva- ja kamaraosa voi olla tuotteessa mukana.

Tuotteen esikäsittely, suolaaminen, täyttäminen ja kypsentäminen tapahtuvat Suomessa. Suojauksen maantieteellinen alue kattaa koko maan.

Nimisuojan hakemista perustellaan sillä, että lihavalmisteen valmistus on voimakkaasti sidoksissa suomalaiseen saunakulttuuriin, mikä erottaa sen muista maista ja niiden savustetuista tuotteista. Aito saunapalvikinkku eroaa muista modernimmalla teknologialla valmistetuista tuotteista Saunapalviyhdistyksen mukaan erityisesti valmistustavan ja ainutlaatuisen tuotelaadun perusteella.

Nimen rekisteröintiin liittyvä kansallinen vastaväitemenettely on käynnissä elokuun loppuun saakka. Vastaväitteen voivat tehdä Suomessa sellaiset luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee.

Euroopan komissio päättää nimen rekisteröinnistä mahdollisen EU-käsittelyn jälkeen.