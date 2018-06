Nestlé tuo Yhdysvalloissa vuosi sitten käyttöön ottamansa kanojen hyvinvointiohjelman Eurooppaan

Nestlé ottaa ensi vuonna käyttöönsä Euroopassa ohjelman, jolla se pyrkii parantamaan kanojen tuotanto-olosuhteita. Tavoitteena on muun muassa väljentää kanojen kasvuympäristöjä, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Jo aiemmin Nestlé on kertonut, että sen tavoitteena on edistää eläinten hyvinvointia ja käyttää tuotteissaan jäljitettäviä ja vastuullisesti hankittuja raaka-aineita. Se on muun muassa ilmoittanut luopuvansa häkkikanaloissa tuotettujen kananmunien käytöstä tuotteissaan kaikkialla maailmassa vuoteen 2025 mennessä.

"Kuluttajat haluavat tietää, mistä heidän ruokansa tulee ja miten se on valmistettu”, sanoo Nestlén Euroopan, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan johtaja Marco Settembri yhtiön tiedotteessa.

"Parannamme miljoonien kanojen kasvatusoloja osana sitoumustamme vastuulliseen raaka-ainehankintaan."

Nestlé lupaa tiedotteessaan, että se toteuttaa hyvinvointiohjelmansa yhdessä tuotteita valmistavien alihankkijoiden ja sidosryhmien kanssa. Nämä kutsutaan yhtiön mukaan keskustelemaan "parhaista keinoista kasvatusolojen kehittämiseksi".

Vastaavan järjestelmän Nestlé otti käyttöön viime vuonna Yhdysvaltain-markkinoilla.

Sveitsiläislähtöinen Nestlé on maailman suurin elintarvikeyritys.