Brasilialaista broileria, saksalaista savukinkkua, ruotsalaista munaa – Kaupan salaattibaareissa tuonti jyllää eikä alkuperätietoa näy

Kokoan kaupassa rasiaan oman salaatin: ananasta, melonia, mozzarellaa, oliiveja, kirsikkatomaatteja, rucolaa, chilipastaa. Mikähän näistä on kotimaista alkuperää?

Salaattibaarin nimilapuissa siitä ei ole tietoa.

Kotimaisia kasviksia on nyt juuri hyvin saatavilla, mutta tämän salaattibaarin anti näyttää tuontivoittoiselta: etelän hedelmiä, tonnikalaa, katkarapuja. Juustot, lihat ja muna kai ovat kuitenkin suomalaisia, vai ovatko?

Picadeli Finland toi salaattibaarit Suomeen viisi vuotta sitten, ja nyt sillä on yli puolet Suomen noin puolesta tuhannesta baarista. Pohjalaisella Fresh Servantilla on parisataa SalaattiMestari-konseptilla ja muutamia salaattibaareja on myös kaupan omilla merkeillä.

Toimitusjohtaja Nina Westerberg Picadeli Finlandista kertoo, että noin 30 prosenttia heidän valikoimastaan tuotetaan Suomessa ja valtaosa tuotteista tulee joko Ruotsista tai Suomesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että raaka-aine olisi kyseisestä maasta.

"Kurkku on aina kotimaista, se tulee Närpiöstä. Ja leipäjuusto tulee Vaalasta", Westerberg mainitsee. Tuontivihanneksista lähes 90 prosenttia on espanjalaista ja 10 prosenttia italialaista alkuperää.

Westerberg korostaa, että Picadelillä on Juvalla tuotantolaitos Salico Oy, jonka kautta vihannekset tulevat. Salico käyttää kotimaisia raaka-aineita aina kun se on mahdollista.

"Ananas ja vesimeloni eivät vain kasva Suomessa, joten ne on tuotava. Mutta ne käsitellään Juvalla eli ne tarjoavat työtä tänne."

Leipäjuusto on suomalainen erikoisuus ja sitä on tarjolla, koska kuluttajat haluavat. Muiden maiden salaattibaareihin sitä ei ole onnistuttu ujuttamaan.

Muut juustot ovat tuontitavaraa, vaikka Suomestakin juustoja saisi. Salaattijuusto tulee Tanskasta ja sen alkuperämaaksi ilmoitetaan EU. Goudajuusto on Ruotsista, samoin keitetyt kananmunat. Savukinkku on saksalaista, lohet Norjassa viljeltyjä, broileria tulee Ruotsin lisäksi Thaimaasta ja Brasiliasta.

Picadelin salaattibaarin nimilapuissa ei näy alkuperätietoja, vaikka Westerbergin mukaan niitä joskus kysytäänkin. Picadelin verkkosivuilta tiedot löytyvät.

Fresh Servantin toimitusjohtaja Sami Haapasalo sanoo, että heidän baareissaan alkuperä on kerrottu. Kasvikset tulevat SalaattiMestari-baareihin satokauden aikaan suomalaisilta sopimustuottajilta ja juustot ja lihat Haapasalon mukaan joko Suomesta tai EU:sta.

Jokainen kauppa rakentaa salaattibaarin omaa asiakaskuntaansa palvelevaksi. Valikoima vaihtelee 30:sta noin sataan valittavaan tuotteeseen.

Vaikka salaattibaarit ovat kauppiaiden mukaan lisänneet kasvisten suosiota, niin Picadelin suosituin salaattiaines ei ole kasvis, vaan chilipasta.

Westerberg arvioi pastan suosion syyksi sen, että salaattibaarista haetaan usein lounas ja pastan avulla salaatista saa ruokaisan.

"Jos alueella työskentelee paljon rakennustyöläisiä, niin sen huomaa pastasalaatin menekissä."

Picadeli Finlandin liikevaihto on noussut viidessä vuodessa nollasta liki 11 miljoonaan euroon. Westerbergin mukaan suuret asiakkaat kasvavat kaksinumeroisin prosenttiluvuin. "Ei tarvitse olla edes iso marketti, jos se sijaitsee sopivasti lähellä kouluja ja työpaikkoja, niin salaattibaari myy hyvin."

Elintarvikkeen alkuperämaa on lain mukaan ilmoitettava pakkauksessa aina, jos merkinnän puuttuminen saattaa johtaa ostajaa harhaan tai sen ilmoittaminen on laissa säädetty pakolliseksi. Alkuperämaalla tarkoitetaan sitä maata, missä elintarvike on tuotettu tai valmistettu.

Vähittäiskaupassa salaattibaarien eri ainesosista, kuten pilkotuista juustoista tai kasviksista, alkuperätietoa ei tarvitse ilmoittaa, sanoo ylitarkastaja Tuulikki Lehto Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. "Asiakas voi aina kysyä tietoa kauppiaalta."

Eviralle ei Lehdon mukaan ole tullut kuluttajilta kyselyjä salaattibaarissa myytävien tuotteiden alkuperämaasta.

Suomen kaupoissa on noin viisisataa salaattibaaria. Suurimmat yrittäjät Picadeli Finland ja Fresh Servant.

Picadeli Finland on osa kansainvälistä Greenfood-konsernia, jonka pääpaikka on Ruotsissa. Tuoretuotteet toimittaa Picadelille juvalainen Salico Oy, joka myös kuuluu Greenfood-konserniin.

Fresh Servant on pietarsaarelainen perheyhtiö, joka aloitti Snellmanin Vihannestukkuna 1970-luvulla. Sen salaattibaarit ovat SalaattiMestareita.