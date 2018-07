Piristystä kesäkokkaajan parilalle – hierrä lihan pintaan maukkaat mausteseokset

Kotoiset järvikalat, lähitilojen lihat ja erityisesti luulliset palat, kuten ribsit, saavat pintaansa eksoottisia makuja eri puolilta maailmaa tulevilla maustetahnoilla ja -kastikkeilla.

Burgerit keikkuvat edelleen grillitrendien kärjessä. Täytteiden valinnassa mielikuvitus saa lentää. Pihvi voi olla rotukarjaa, broileria, kasviksia tai kalaa. Tomaatin lisäksi väliin sujahtaa ananasrengas tai mehevää kaalisalaattia. Mausteeksi ja mehevöittäjäksi sopivat niin kotitekoinen majoneesi kuin makea sipulihilloke, tsatsiki, aioli tai pestokastike.

Höttöisen perussämpylän sijaan nyt on tarjolla myös erilaisia briossi- ja jyväsämpylöitä. Sujauta hodareiden väliin vaihteeksi grillattua raakamakkaraa tai muita mausteisia makkaroita, kuten chorizoa tai salsicciaa.

Savuiset maut ovat nyt erityisen suosittuja. Rasvaiset kalat sopivat mainiosti savustettaviksi, mutta kokeile myös meheviä broilerin paistileikkeitä, juustoja ja kasviksia.

Lempeää savuaromia saat näppärästi kietaisemalla savustuslastuja folioon. Rei’itettynä ja grillihiilille tai kaasugrillissä lämmöntasauslevylle nostettuna paketista kirpoaa kypsennyksen aikana mukavasti makua ja aromia. Maustehyllyn uusi suosikki on savupaprika, joka sopii myös mausteseosten ja marinadien ainesosaksi.

Grillattu entrecôte

4 annosta

4 (à 150 g) naudan entrecôte-pihviä eli välikyljystä

2 rkl rypsiöljyä

Rub-mausteseos

3 rkl suolaa

2 rkl fariinisokeria

1 rkl savupaprikajauhetta

1 tl chilihiutaleita

1 tl rouhittua mustapippuria

Ota lihat huoneenlämpöön vähintään puoli tuntia ennen grillaamista. Sekoita rubin ainekset keskenään. Sipaise pihvien pintaan öljyä ja hiero mausteseosta. Säilytä loput rubista tiiviissä purkissa seuraavaan grillauskertaan.

Grillaa pihvit nopeasti molemmin puolin (noin 2 minuuttia/puoli). Jätä entrecôte keskeltä punertavaksi, jolloin liha on mehevintä. Anna lihan vetäytyä folion alla viisi minuuttia ennen ruokailua.

Tarjoa lisänä sitruuna-valkosipulimaustevoita, grillattuja maissintähkiä ja tomaatti-rucolasalaattia.

Maustevoi

100 g voita

2 valkosipulinkynttä hienonnettuna

½ sitruunan raastettu kuori

½ tl suolaa

¼ tl mustapippuria rouhittuna

Sekoita makuaineet pehmeän voin joukkoon. Tarjoa grillattujen liharuokien lisänä.

Vinkki: Halutessasi voit pyöritellä voista tangon voipaperin avulla ja säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa.

Kaukoidän lohifilee grillissä

4 annosta

noin 800 g lohifileetä

Mausteseos

1 limetin kuori

2 rkl limettimehua

1 ½ rkl fariinisokeria

2 rkl seesamiöljyä

½ punaista chilipalkoa

1 valkosipulinkynsi

1 rkl inkivääriä raastettuna

1 rkl kalakastiketta (tai soijakastiketta)

Päälle

noin 1 dl korianteria silputtuna

½ limettiä viipaloituna

Käsittele lohi ruodottomaksi ja leikkaa fileeseen viillot nahkaan asti. Nosta filee folion päälle.Tee mausteseos. Raasta hyvin pestyn limetin kuori ja purista halkaistusta hedelmästä mehu.

Sekoita mausteseoksen ainekset keskenään ja sivele kalan pintaan ja viiltoihin. Grillaa kala folion päällä juuri ja juuri kypsäksi (noin 15 minuuttia), jolloin kala on mehevimmillään. Jos kypsennät lohen uunissa, aseta lämpö 200 asteeseen. Kala on kypsää, kun se on muuttunut kiiltävästä mattapintaiseksi.

Ripottele päälle runsaasti korianteria ja työnnä viiltoihin limettiviipaleita. Tarjoa lisänä varhais- tai lohkoperunoita.

Broileriburgeri

4 annosta

4 broilerin ohutleikettä

jäävuori- tai roomansalaattia

4 viipaletta ananasta (tuore tai säilyke)

4 viipaletta vihreää paprikaa

Currymajoneesi

1 dl majoneesia

2–3 rkl hillosipuleita hienonnettuna

1 ½ tl currya

ripaus suolaa, sokeria ja mustapippuria

Lisäksi

4 (hampurilais)sämpylää

Sekoita ensin currymajoneesin ainekset keskenään kulhossa ja nosta se peitettynä jääkaappiin.

Ota lihat huoneenlämpöön puoli tuntia ennen grillaamista. Jos käytät marinoituja leikkeitä, pyyhi ylimääräinen marinadi pois talouspaperilla. Grillaa leikkeet kypsiksi tai paista ne parilalla tai paistinpannulla.

Lämmitä halkaistut sämpylät. Levitä pohjapalalle majoneesia ja sen päälle salaatinlehtiä. Kasaa burgeri kerrostelemalla pihvi, ananas- ja paprikarenkaat. Paina päälle sämpylähattu ja nauti heti.

Paahdetut paprikat

500 g punaisia suippopaprikoita

Marinadi

1 dl oliiviöljyä

2 rkl punaviinietikkaa

2 rkl juoksevaa hunajaa

2 valkosipulinkynttä viipaloituna

2 rkl kapriksia

½ sitruunaa (pari kuorisuikaletta + mehu)

2 rkl tuoretta rosmariinia silputtuna

ripaus suolaa ja mustapippuria

Halkaise huuhdotut suippopaprikat pituussuunnassa. Poista kannat, siemenet ja valkoiset osat. Grillaa paprikoita kuoripuolelta, kunnes kuori on paahtunut mustaksi. Siirrä lämpiminä muovipussiin ja jätä jäähtymään. Vedä mustuneet kuoret pois.

Sekoita marinadin aineet keskenään ja upota paprikat maustumaan. Säilytä jääkaapissa. Käytä sellaisenaan lisäkkeenä leivän päällä, tapas-tarjottavana tai salaateissa. Marinadia voi hyödyntää salaatinkastikkeena.