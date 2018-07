Mustikat ja mansikat maistuvat naistenviikolla – pyöräytä mutkaton marjamisu

Kahvi on suomalaisten suosima juoma. Se kuuluu kiinteäsi niin arkeen kuin juhlaan. Aamu alkaa kupillisella perinteistä pannu- tai suodatinkahvia. Kuulumiset vaihdetaan kahvipöydässä, ja juhlat päättyvät kahvipöydän antimia nauttien.

Kahviloissa erikoiskahvit ovat vallanneet sijaa perinteiseltä mustalta kahvikupilliselta. Esimerkiksi ranskalainen maitokahvi eli café au lait (cafe o le) on suosittu. Annoksessa on puolet vahvaa kahvijuomaa ja puolet höyrytettyä lämmintä maitoa. Juoma nautitaan suuresta kulhosta tai laakeasta mukista. Maitokahvi on mainio aamukahvin vaihtoehto kotioloissa.

Eikä kahvihetkeä ole ilman leivonnaisia. Suomalainen haluaa pullan tai jotain makeaa leivonnaista varsinkin iltapäiväkahville. Mustikat ja vadelmat kypsyvät sopivasti naistenviikon leivonnaisiin. Perinteinen mustikkapiirakka leivotaan pullataikinapohjalle, muhkean paksu piirakka puolestaan murotaikinapohjaan.

Kahvikutsuilla tarjotaan myös suolaisia paloja. Ne voivat olla pieniä voileipiä, minikarjalanpiirakoita tai itse leivottuja sienikierteitä. Kuiva kesä voi myöhästyttää sienisatoa niin, että heinäkuussa ei tutusta paikasta löydy kantarellia eikä tatteja. Leivonnaisissa turvaudutaan viljeltyihin sieniin.

Marjamisu

10 annosta

1 pkt (260 g) kandikeksejä

noin 1 dl maitoa tai kahvijuomaa

1 tl vaniljasokeria

7 dl marjoja, mansikoita, mustikoita ja vadelmia

sokeria maun mukaan

2 dl kuohukermaa

1 prk (200 g) sitruunarahkaa

1 1/2 rkl sokeria

Paloittele keksit ja levitä ne reunalliseen tarjoiluastiaan. Kostuta vaniljasokerilla maustetulla maidolla tai kahvijuomalla. Pohjaan saa jäädä kuivia kohtia. Levitä osa marjoista pohjalle.

Leikkaa mansikat lohkoiksi. Ripottele marjoille hiukan sokeria. Vatkaa kerma vaahdoksi ja sekoita rahkan joukkoon. Mausta sokerilla. Nostele seos marjojen päälle ja jaa pinnalle loput marjat. Koristele sitruunamelissan lehdillä. Nosta saman tien tarjolle kahvipöytään.

Mustikkamurupiirakka

24 annosta

Pohja

4 munaa

2 dl sokeria

2 dl juoksevaa rasvaseosta

1 rasia (200 g) vaniljatuorejuustoa

1 1/2 dl maitoa

6 dl vehnäjauhoja

1 rkl leivinjauhetta

6 dl mustikoita

Muruseos

1 dl kaurahiutaleita

1 dl ruishiutaleita

1 1/2 dl sokeria

2 tl vaniljasokeria

2 dl vehnäjauhoja

3/4 dl juoksevaa rasvaseosta

Tarjoiluun

vaniljakastiketta tai vaniljajäätelöä

Valmista ensin muruseos. Paahda hiutaleet kuivalla puhtaalla pannulla vaaleanruskeiksi. Siirrä pannulta kulhoon. Lisää sokerit, jauhot ja rasva. Nypi seos tasaiseksi.

Vaahdota huoneenlämpöiset munat ja sokeri. Sekoita toisessa kulhossa tuorejuusto, juokseva rasvaseos ja maito. Siivilöi munavaahtoon jauho-leivinjauheseos. Lisää rasva-tuorejuusto-maitoseos.

Kaada taikina leivinpaperilla vuorattuun uunipannuun. Ripottele mustikat ja muruseos pinnalle. Paista uunin alaosassa 175 asteessa noin 50 minuuttia. Leikkaa jäähtyneenä paloiksi. Tarjoa lisäksi jäätelöä tai vaniljakastiketta.

Vadelma-marenkitorttu

10 annosta

100 g voita

3/4 dl sokeria

2 keltuaista

1 dl maitoa

2 1/2 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

Päälle

2 valkuaista

1 1/2 dl sokeria

1 tl vaniljasokeria

3 dl vadelmia

Pinnalle

mantelilastuja

vadelmia

Vaahdota voi ja sokeri. Lisää keltuaiset vatkaten joukkoon. Sekoita jauhot ja leivinjauhe keskenään ja lisää yhdessä maidon kanssa taikinaan. Levitä taikina voideltuun, korppujauhotettuun, mieluiten irtopohjavuokaan, halkaisija noin 24 cm. Piirasvuokakin käy hyvin. Paista pohjaa uunin alaosassa 175 asteessa noin 15 minuuttia.

Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi, lisää sokeri vähitellen koko ajan vatkaten. Sekoita joukkoon tuoreet vadelmat ja vaniljasokeri. Levitä seos esipaistetun pohjan päälle ja ripottele pinnalle mantelilastuja.

Jatka paistamista 20–30 minuuttia. Koristele pinta ennen tarjoilua tuoreilla vadelmilla.

Kantarellikierteet

14 kpl

1 1/2 dl vettä tai maitoa

1 tl suolaa

2 tl sokeria

1 rkl tomaattipyreetä

1 tl basilikaa

1 tl oreganoa

25 g (1/2 palaa) hiivaa

5–6 dl vehnäjauhoja

1/2 dl juoksevaa rasvaseosta

1/2 munaa

Täyte

1 l kantarellia

100 g purjoa

2 rkl juoksevaa rasvaseosta

1 prk (120 g) smetanaa

1 valkosipulin kynsi

1/4 tl valkopippuria

1 tl suolaa

2 rkl tuoretta timjamia silputtuna

Voiteluun

1/2 munaa

Sekoita kädenlämpöiseen veteen tai maitoon mausteet ja hiiva. Lisää noin puolet jauhoista ja sekoita. Alusta loput jauhot, rasva ja munan puolikas taikinaan. Jätä toinen puoli munasta voiteluun. Kohota taikina liinalla peitettynä.

Hienonna sienet ja huuhdeltu purjo. Hauduta rasvaseoksessa noin viisi minuuttia. Sekoita joukkoon smetana ja mausteet. Anna täytteen jäähtyä.

Kauli kohonnut taikina suorakaiteen muotoiseksi levyksi. Levitä jäähtynyt täyte pinnalle. Rullaa ja leikkaa 14 osaan. Nosta pellille leivinpaperin päälle leikkauspinta ylöspäin. Voitele munalla. paista 225 asteessa noin 15 minuuttia.