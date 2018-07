Kysely: Kaksi kolmesta miettii kaupassa ruuan vastuullisuutta

Noin kaksi kolmasosaa (63 prosenttia) suomalaisista miettii ruoan vastuullisuutta käydessään kaupassa. Tämä selviää Lidlin, Pihvikarjaliiton ja Valion teettämästä kyselystä, johon osallistui 1 000 suomalaista.

Kyselyn mukaan tärkeimpiä asioita suomalaisille ruuan vastuullisuudessa ovat kotimaisuus, tuotantoeläinten hyvinvointi, ruoan puhtaus sekä ympäristöystävälliset tuotantotavat.

"Eläinten hyvinvointi on liiketoimintamme edellytys. On hienoa nähdä, että se on myös kuluttajille koko ajan tärkeämpi asia. Aloimme tammikuussa maksaa vastuullisuuslisää niille maitotiloille, jotka sitoutuvat muun muassa eläinten suunnitelmalliseen terveydenhuoltoon. Lisäksi uuden navetan on aina oltava pihatto, jossa lehmät saavat liikkua vapaasti", kertoo alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen Valiolta.

Vastauksissa nousi esiin kuitenkin se, että usein ruuan hinta ratkaisee ostopäätöksen.

"Me Lidlillä ajattelemme, että vastuullisuus ei saa olla luksusta ja kaikilla pitää olla varaa vastuullisiin valintoihin. Siksi teemme määrätietoista yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa ja etsimme joka päivä arkisia ratkaisuja vastuullisuuden toteutumiseksi eri tuoteryhmissä", Lidlin osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs sanoo.

Ne vastaajat, jotka eivät juurikaan kiinnitä huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteen, perustelivat kantaansa esimerkiksi luottamuksellaan suomalaiseen kauppaan ja viranomaisiin.

Kyselyssä selvitettiin myös, huolettaako ruoan puhtaus ja turvallisuus suomalaisia. Kolme neljästä vastaajasta kertoi olevansa huolissaan ruoan puhtaudesta joko erittäin paljon, paljon tai melko paljon. Avoimissa vastauksissa nousi voimakkaimmin esiin huoli tuotantoeläimille annettavista antibiooteista.

"Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n mukaan antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen uhka. Antibioottien teho heikkenee, jos eläimille ja ihmisille annetaan lääkkeitä turhaan. Meillä Suomessa asiat ovat hyvin: lääkkeitä käytetään vastuullisesti vain sairaan eläimen hoitoon, eikä ruoassa ole lääkkeiden jäämiä", Pihvikarjaliiton puheenjohtaja Antti Veräväinen sanoo.

Avoimissa vastauksissa mainittiin huolenaiheena muita asioita useammin myös elintarvikkeiden lisä- ja torjunta-aineet. Ruuan puhtaus ja turvallisuus huolettavat eniten yli 55-vuotiaita. Heistä lähes joka neljäs kertoi olevansa erittäin huolissaan ruuan puhtaudesta.

Kyselyn toteutti Prior konsultointi Oy toukokuussa 2018 internet-paneelina. Vastaajina oli edustava 1 000 hengen otos 18-75-vuotiaita suomalaisia.