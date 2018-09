Opiskelijakodin kaapista löytyy aina chiliä ja suomalaista ruokaa – "Äiti osti aina kotiin kotimaista"

Kaksi työtä ja opinnot avoimessa yliopistossa pitävät Iida Juntusen, 19, kiireisenä. Aika ei aina riitä kokkaamiseen. Silloin juotavat jugurtit ja kaupan kolmioleivät pitävät nälkää loitolla.

”Mutta aina kun ehdin, laitan ruokaa. Varsinkin kun kavereita tulee käymään.”

Opiskelija-arjessa helpot, nopeat ja edulliset ruuat ovat etusijalla. Juntunen kertoo, että suosii erityisesti wokkeja, risottoja ja tortilloita.

”Tortillat ovat olleet tosi iso hitti viime aikoina. Niitä ehtii tehdä, vaikka pääsisi vasta yhdeksältä töistä.”

Wokit ja risotot taas mahdollistavat uusien kasvisten kokeilun. Juntunen kertoo olevansa nirso kasvisten suhteen. Hyviksi havaituissa ruokalajeissa voi kokeilla jotain uutta vailla pelkoa siitä, että jokin kasvis pilaa ruuan.

”Pienenä minulla oli hyvin tiukka ’lihapullat ja prinssinakit’ -ruokavalio. On hyvä opetella syömään kasviksia.”

Juntunen kertookin pyrkivänsä vähentämään lihan syöntiä. Hän arvioi syövänsä silti lihaa noin viitenä päivänä viikossa.

”Enimmäkseen kanaa ja kalkkunaa. En syö ollenkaan sikaa, ja naudanlihaa tulee hinnan vuoksi ostettua harvoin.”

Ruuan hinta on opiskelijalle monesti määräävä tekijä ruokakaupassa. Juntunen ei silti tingi kotimaisuudesta. Hän kertoo, että hänen ostamansa liha, kasvikset ja maitotuotteet ovat aina suomalaisia.

”Äiti osti aina kotiin kotimaista ja luomua. Kun muutin omilleni, tuli pieni kriisi, kun tajusin, että nehän ovat aika kalliita.”

Juntunen suhtautuu hinnasta huolimatta tinkimättömästi kotimaisuuteen.

”Kun olin käymässä 14-vuotiaana Ruotsissa, siellä tarjottiin ruotsalaisia mansikoita. Piti sitten laittaa äidille viesti, että lasketaanko ruotsalaiset mansikat Ruotsissa kotimaisiksi?”

Kotoa on tullut oppi myös siitä, kuinka montaa chili-kastiketta jääkaapista pitää löytyä. Juntusen isä on kertonut, että aina vähintään kahta erilaista.

”Siksi minulla on tämä perussalsa ja 80-prosenttinen habanero-kastike.”

Pakastimessa Juntusella on muutama hätävarapitsa ja itse tehtyä ruokaa, jota hän ei ole saanut syödyksi. Pakkasessa on myös tuttavilta saatua hirven jauhelihaa ja marjoja. Juntunen kertoo, että on kerännyt kesällä tuttavaperheen kotoa marjoja.

Entä ruuan kerääminen muuten?

”Kerääminen? Ai niin kuin joku sienestäminen? Ei toivoakaan. Ei sellaiseen riitä aika.”

Erikoisuutena Juntusen jääkaapista löytyy glögiä. Sitä on oltava kotona aina.

Koskaan ei voi tietää, jos heinäkuussa iskee hirveä glögihimo.