Lidl ei kerro leikkeleidensä lihan alkuperämaata: "Paloista yhdistetty liha"

Lidlillä on valikoimissaan paljon leikkeleitä, jotka on valmistettu sen omille merkeille. Esimerkiksi Dulano-merkkisissä tuotteissa kerrotaan alkuperästä seuraavaa: "Savustettu broilerinfilee siivuina. Paloista yhdistetty liha. Valmistettu Saksassa."

Lisäksi tuotteessa on lista raaka-aineista sekä valmistajan nimi. Lihan alkuperämaata ei kerrota.

Kartanon-merkkisessä, Suomessa valmistetussa meetvurstissa kerrotaan, että sianliha ja hevosenliha on kasvatettu ja teurastettu EU:ssa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilla lukee, että naudanlihasta, jolla on oma merkintäjärjestelmänsä ja sianlihasta, lampaan- ja vuohen lihasta sekä siipikarjan lihasta, on aina ilmoitettava alkuperämaa, myös Suomi. Evira suosittelee, että myös muun lihan alkuperämaa ilmoitettaisiin.

Ylitarkastaja Tuulikki Lehto Evirasta tarkentaa, että koska leikkeleen tapauksessa kyseessä on jalostettu elintarvike eikä Lidlin leikkelettä ole valmistettu Suomessa, valmistusmaan, joka on kyseisessä tapauksessa yhtä kuin tuotteen alkuperämaa, ilmoittaminen riittää.

Lihan alkuperämaata ei vaadita.

Myös meetvurstin raaka-aineen alkuperämaan ilmoittamistapa kuvaus on lainsäädännön mukainen, sillä EU on tarpeeksi tarkka alue.

"Maa- ja metsätalousministeriö on kansallisella asetuksella (218/2017) säätänyt määritellyt, että Suomessa valmistetuissa ja pakatuissa tuotteissa on ilmoitettava elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa ja maidon alkuperämaa sekä maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa. Saksassa tämä meidän kansallinen asetus ei tietenkään ole voimassa."

EU:ssa on jo säädetty asetus (EU N:o 2018/775), jonka mukaan elintarvikkeissa pääainesosan alkuperämaa on aina ilmoitettava, jos elintarvikkeen alkuperämaa ilmoitetaan ja sen pääainesosan alkuperämaa ei ole sama kuin elintarvikkeella. Vaihtoehtoisesti voi ilmoittaa, että pääainesosan alkuperämaa ei ole sama kuin elintarvikkeella.

"Periaatteessa asetus on jo voimassa, mutta se tulee pakollisena sovellettavaksi 1.4.2020. Sitä ennen EU:n komissiolta saadaan varmasti vielä tarkempi ohjeistus asiasta", Lehto kertoo.

Kaupan omien merkkien raaka-aineiden alkuperä nousi esiin, kun siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina kritisoi S-ryhmän broilerileikkeleen brasilialaista alkuperää. Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) piti brasilialaisen lihan käyttämistä kyseenalaisena.

Brasilialainen ja thaimaalainen broileri ovat olleet monien kohujen kohteena: molempiin liittyy antibioottien runsasta käyttöä ja pakkotyöepäilyjä.