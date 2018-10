Kantrin omenavisa: Tunnistatko kymmenen suomalaista klassikkoa?

Satoisa talvilajike. Hyvä hillo- ja mehuomena, joka sukujuuret ovat tiettävästi Ukrainassa. Hyvä talvenkestävyys periytyy itäisiltä metsäomenapuukannoilta. Kookas maisemapuu. Lajiketta on käytetty paljon myös perusrunkona.

Arvostettu talviomena, joka on kasvanut Ruotsissa jo 1700-luvun lopulla. Mausteinen, pitkulainen hedelmä, jonka tunnistaa kannan toispuoleisesta muodosta. Kypsyy vasta marraskuussa, maku parhaimmillaan muutaman viikon varastoinnin jälkeen. Talvenkestävä Etelä-Suomessa.

Vaalea, hienoarominen kesäomena, jonka kyljet punertuvat vienosti auringossa. Kypsymisen jatkuessa malto muuttuu usein mehukkaan kuulaaksi. Tämän lajike on peräisin Ruotsissa 1850-luvulla syntyneestä siementaimesta. Nimitys polveutuu kuitenkin paljon kauempaa. Arvellaan, että lajikkeiden kotiseutu on Etelä-Venäjällä.

Nämä omenat polveutuvat vanhoista, venäläisistä omenalajikkeista. Meillä niitä on kasvatettu ainakin 1800-luvun alusta alkaen. Niiden tunnusomainen, mausteinen maku on helppo tunnistaa jo ensimmäisellä puraisulla.

Raikkaan ja miedon makuinen syysomena. Sen sukujuuret ovat Ruotsissa. Lajike syntyi alun perin 1830-luvulla, ja se on yleistynyt meillä etenkin kartanoiden puutarhoihin. Syysomena Bergius on tämän lajikkeen punakuorinen muunnos. Hyvä pölyttäjäpuu, jonka hedelmissä myös erinomainen ruvenkesto.

Vaaleakuorinen, perinteikäs kesälajike. Tämä omena on kotoisin Baltiasta, josta se levisi 1800-luvun lopulla Suomeen ja Ruotsiin. Ohutkuorinen, ruvenkestävä naposteluomena, joka sopii myös hillon valmistukseen. Erittäin hyvä pölyttäjälajike. Puu saa Keski-Suomessa helposti talvivaurioita, mutta toipuu niistä usein entiseen loistoonsa.

Kesäomena, jonka maku on makean aromikas ja hyvin vähähappoinen. Tuottaa hienoja pöytähedelmiä ja muodostuu usein lasten suosikiksi. Lajike on vanhaa venäläistä perua. Se yleistyi puutarhoissa 1900-luvun alkupuolella, Karjalan kannaksella omenaa on kasvatettu jo 1800-luvun alussa. Yksi talvenkestävimmistä omenalajikkeista.