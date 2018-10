Suomalaisvodkille palkintoja kansainvälisessä vodkakilpailussa

Suomalaisvodkat ovat saaneet hiljattain useita palkintoja kansainvälisessä Vodka Masters -kilpailussa.

Tynnyrikypsytetty Koskenkorva Vodka Sauna Barrel voitti korkeimman tason Master-palkinnon maustettujen vodkien sarjassa.

Koskenkorva Vodka Original puolestaan voitti kultaa skandinaavisten vodkien sarjassa, ja Koskenkorva Foraged Vodka kultaa maustettujen vodkien sarjassa.

Vodka Masters on osa The Spirits Business -lehden järjestämää Global Spirits Masters -kilpailusarjaa. Se on yksi alan maineikkaimmista kilpailuista. Kilpailussa riippumattomat tuomarit pisteyttävät juomat sokkomaistamisten perusteella.

Koskenkorva on voittanut viime vuosina useita palkintoja kansainvälisissä juoma-alan kilpailuissa.