Aarre: Jäkälä sopii ruuaksi ja rohdoksi – keruussa pitää olla luvat kunnossa ja maltti matkassa

Poronjäkälä (Cladonia sp.) on tavallisin kallioiden ja kangasmetsien jäkälä. Poronjäkälää esiintyy eri sävyisinä lajeina tuhkanharmaista lähes valkoiseen tunturiporonjäkälään. Poronjäkälä on nimensä mukaan porojen laidunruokaa. Ihmiset ovat syöneet sitä katovuosina lipeäkäsiteltynä. Viinaksikin poronjäkälää on käytetty. Poronjäkälä sisältää kellertävää usniinihappoa, jolla on antibioottisia ominaisuuksia.

Islanninjäkälä eli isohirvenjäkälä (Cetraria islandica) on korallimainen, nahkea ja liuskainen, kuitenkin pitkäripsinen. Islanninjäkälää kasvaa usein poronjäkälän joukossa tai yhtenäisinä mattoina kangasmetsissä.

Islanninjäkälä on mietoa ja syötäväksi kelpaavaa. Norjassa islanninjäkälää kutsutaankin ruokasammaleksi, leipä- ja piimäjäkäläksi. Jäkälästä on tehty leipää ja sillä on suurustettu jälkiruokia.

Eräkeittäjät arvostavat jäkäliä edelleen kallisarvoisena hätäruokana. Islanninjäkälän käyttö hätäruokana on perusteltua, sillä siinä on tärkkelystä, lima-aineita, jäkälähappoja, valkuaista, kuituja, jopa rasvaa, ja vitamiineista A-, B- ja C-vitamiineja sekä D-vitamiinin esiastetta ergosterolia. Myös islanninjäkälässä on usniinihappoa.

Retkellä jäkälä käy ensiavusta palovammaan tai haavaan. Puissa kasvavaa naavamaista jäkälää, luppoa, kutsutaan haavurin jäkäläksi. Sitä voi kerätä talvisin lumien aikaan puista.

Kansanparannuksessa on hyödynnetty jäkälien tärkkelystä hengitysteiden ja ruoansulatauskanavan ärsytyksiä hoidettaessa. Muun muassa jäkäläkeitettä käytetään limaa irrottavana yskänlääkkeenä ja maha- ja suolistoärsytysten lievityksessä.

Jäkälä uusiutuu hyvin hitaasti. Poronjäkäläkasvustolla menee 5–10 vuotta aukkopaikkojen korjaamiseen. Jäkälää ei siksi voi kerätä kuin marjoja ja sieniä. Jäkälän keruu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Nostoon vaaditaan maanomistajan lupa. Jäkälä kerätään käsin kosteana tai märkänä sulan maan aikana.

