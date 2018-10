Silakkayllätys-sarjan voittajaksi nousi sitkeä yrittäjä Merikarvialta

Silakkaa, mausteena sinappia, kermaviiliä, sitruunamehua, tilliä. Tutut ainekset, mutta tuomariston mielestä juuri oikeassa suhteessa. Niillä heltisi Silakkayllätys-sarjan voitto.

"Tuntuu erittäin hyvältä", iloitsee sarjan voittaja Toni Rantamaa. "Tämän on nyt 21. kerta Stadin Silakkamarkkinoilla ja ensimmäinen kerta, kun voitto tulee meille."

Ämmäkarin silakaksi nimettyä reseptiä on hiottu viime vuodesta asti. "Olen iloinen, jos silakka maistuu markkinaväelle", Rantamaa sanoo.

Silakkayllätys-sarjaan osallistui 16 tuotetta. Toiseksi tuli Pirjo ja Reima Salonen Taivassalosta Tillisilakalla, vain pisteen erolla voittajaan. Kolmannen sijan, edelleen pisteen erolla, sai Jörres Fisk Pellingistä Chilisilakalla.

Maustekalasarjan voiton vei Tage Gustafsson Hangosta. Toiseksi tuli Ky Mallemucken Kb (Sjögren/Tamminen) Kotkasta pisteillä 52 ja kolmanneksi Leif Bergman Ahvenanmaan Getasta pisteillä 48.

Maustekalasarjaan kilpaili 13 osallistujaa.

Silakkaraadin puheenjohtaja ja tämän vuoden maallikkojäsen kalataloustarkastaja Kai Samanen muistutti, että Suomi on maailman silakkarikkain maa. Kokonaissaaliimme on reilusti yli sata miljoonaa kiloa.

"Miksi emme syö enempää silakkaa? Se on tuhannen miljoonan euron arvoinen kysymys. Silakka on gourmet-herkku, kuten tässä raadissa kävi jälleen ilmi. Silakka on suuri mahdollisuus Suomelle ja suomalaisille", Samanen innosti.