Syksyn kotimainen superruoka silakka on saanut väistyä tuontikalan tieltä

Jari Setälä suosittaa suomalaisia syömään lisää silakkaa.

"Silakka on terveellistä ja sitä on hyvin saatavilla. Sen rasvapitoisuus on syksyllä parhaimmillaan eikä sen tarjonta ole aivan niin kausiluonteista kuin monien muiden luonnonkalojen", Setälä perustelee.

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus sai kesäkuussa MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatin ensimmäisenä Suomessa.

"Valitsemalla Itämeren kalaa lautaselleen voi paitsi vähentää lihankulutusta, myös poistaa ravinteita merestä. Suomen kaupallisen kalastuksen saaliiden mukana poistuu merestä vuosittain yli 500 tonnia fosforia" Setälä tietää.

Kotimaassa käytetyn silakan osuus on tosin kasvanut sen jälkeen, kun Suomeen perustettiin oma kalajauhotehdas. Kasnäsin tehdas on avannut silakan kalastajille uuden kannattavan markkinan:

"Aiemmin vajaa puolet silakasta hyödynnettiin kotimaassa ja silakkaa vietiin paljon kalajauhon ja turkiseläinten rehun raaka-aineeksi Tanskaan. Nyttemmin kotimaan kalajauhotehdas vastaanottaa jo neljänneksen Suomen silakka- ja kilohailisaaliista ja jo kaksi kolmannesta saaliista käytetään kotimaassa", Setälä kertoo.

Tehdas on tuonut huomattavia hyötyjä:

"Silakasta syntyvää lisäarvoa jää Suomeen, suomalainen kalarehuteollisuus voi käyttää kotimaista kalajauhoa, silakka jalostuu kotimaiseksi kirjoloheksi, kalan kauppataseen heikentyminen on pysähtynyt ja Itämerestä poistuu silakanpyynnin myötä huomattavan paljon ravinteita", Setälä iloitsee.