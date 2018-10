Laaticco di Maksa ja MacSalaatikko veti suupielet alaspäin – suomalaisherkku ei juuri ihastuttanut Euroopassa

Maksalaatikko on ollut Suomessa valmisruuan menestystuote pitkään. Saarioinen on valmistanut sitä samalla reseptillä vuodesta 1957 ja Saarioisten maksalaatikko on Suomen ostetuin valmisateria.

Kun maksalaatikko täytti viime vuonna 60 vuotta, Saarioinen järjesti äänestyksen: rusinoilla vai ilman. Yli kymmenentuhatta ihmistä innostui äänestämään ja selkeä 85 prosentin enemmistö kannatti rusinallista laatikkoa.

Saarioinen on julistanut lokakuun 10:nnen päivän kansalliseksi maksalaatikkopäiväksi. Sen kunniaksi Saarioinen maistatti herkkuaan Pariisissa, Milanossa ja Edinbourgissa.

Ranskalaisista maistelijoista joku piti makua erinomaisena, mutta ulkonäköä karsastettiin. "Kyllä Ranskasta huonompaakin löytyy", kommentoi nuorehko nainen.

Maksalaatikkoviiniksi ranskalaiset ehdottivat punaviiniä, joko Bordeaux'sta tai Bourgognesta.

Skotlantilaiset maistoivat MacSalaatikkoa epäröiden. Edes rusinoiden lisäys ei saanut skotteja muuttamaan mieltään suopeaksi.

Milanossa Laaticco di Maksa sai vain yhden maistajan puolelleen. Muut eivät halunneet sitä uudelleen ruokalautaselleen.

