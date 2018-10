Oletko osallistunut hunajatastingiin? – Maistelu paljastaa yllättävät erot

Pöydällä on neljä pientä lasipurkkia ja jokaisessa eri hunajaa. Yksi on taikinamaisen kiinteää, toinen suussa sulavan pehmeää. Kolmas tarttuu hampaisiin ja neljäs on liukasta kuin öljy.

Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat ovat kattaneet maisteltavaksi lajihunajia, jotka kaikki on tuotettu lähialueella. Silti ne ovat toisistaan täysin poikkeavia.

Tutkijatohtori Maaria Kortesniemi Turun yliopistosta on yllättynyt, miten laaja valikoima hunajia on olemassa. Hän on vuodesta 2013 lähtien perehtynyt hunajan aistinvaraiseen arviointiin ja yrittänyt selvittää, miten alkuperä vaikuttaa hunajan koostumukseen, miten eri lajihunajat eroavat toisistaan ja miten hunajan aistittavaa laatua voi kuvata.

Kortesniemi kannustaa järjestämään omia hunajamaisteluita viinimaistiaisten tapaan. Alkuun pääsee kolmella neljällä eri hunajalla ja seuraavilla vinkeillä:

Perussääntö on, että luota ensivaikutelmaan.

Lämmitä hunaja-astiaa hetki käsissäsi ja tarkastele hunajan ulkonäköä ja väriä. Avaa astian kansi ja tuoksuttele – mitä tulee ensimmäiseksi mieleen?

Ota lusikalla hunajaa suuhun. Millainen on rakenne ja suutuntuma: onko hunaja silkkistä vai rakeista, kiinteää vai juoksevaa?

Maistele hunajaa suussasi. Onko se makeaa, karvasta, suolaista vai ehkä hapanta? Mitä tuoksuja ja makuja tunnistat?

Purskuttele eri hunajalaatujen välillä vettä.

"Maistelussa ei ole oikeita vastauksia. Jos mieleen tulee joku mielleyhtymä, kirjaa se heti ylös", Kortesniemi opastaa.

Testiryhmä löytää hunajasta A hedelmäisyyttä, voikukkaa ja vaniljaa. Väri on vaaleankeltainen, jopa harmahtavan samea ja rakenne lohkeava, taikinamainen.

Johanna Haijanen Varsinais-Suomen Mehiläishoitajista paljastaa, että kyseessä on alkukesän hunaja Rymättylästä. "Tyypillinen kauppalaatu, jossa on kiteytetyn hunajan suutuntuma."

B-hunaja on tummankeltaista, rusehtavaa ja tuoksuu voimakkaan makealta. Maku on karamellimainen, jopa pistävä ja rakenne pehmeä, silkkisen suussa sulava.

Kyseessä on loppukesän monikukkahunaja Laitilasta.

Kolmannessa purkissa on kirkkaan sitruunankeltaista ja juoksevaa hunajaa, jonka tuoksu on mieto ja maku hieman karvas. Hunaja on kerätty Paraisilta.

"Tämä on omenatarhan hunajaa. Suomessa lajihunajien tuottaminen on haasteellista, koska meillä ei ole isoja hedelmätarhoja, joihin voisi viedä pesiä", Haijanen toteaa.

Purkissa D on kauniin meripihkan väristä juoksevaa hunajaa, jonka maku on makeansuolainen pienellä tallivivahteella. Hunaja paljastuu harvinaiseksi mesikastehunajaksi, jonka mehiläiset ovat keränneet kirvojen erittämästä mesikasteesta eikä kukista. Hunaja on peräisin Mynämäeltä.

Hunajatastingin jälkeen päästään herkuttelemaan makupareilla. Monelle tuttu alkupala suolakurkku-smetana-hunaja on pienenä naposteltavana ruissipsin päällä. Toimii näinkin.

Maalaisleivän päälle on levitetty vuohenjuustoa ja mesikastehunajaa. Mainio makupari.

Juureskasvisvartaat on sivelty syyshunajalla, ja uuniomenoiden mascarpone-kermavaahto on makeutettu omenatarhan hunajalla. Miksi käyttää kaukaa tuotua vaahterasiirappia, kun omassa maassa tuotetaan ihanaa hunajaa?

Loppuhuipennuksena saadaan pureskeltavaksi kennohunajaa manchegojuuston ja pähkinöiden kera. Namia tämäkin.