Hirven arvo-osat kiinnostavat kuluttajia enemmän kuin jauheliha

Vihdissä Nummelan Citymarketissa oli tuoretta hirvenlihaa tarjolla jo viime perjantaina, päivää ennen kuin hirvenmetsästyskausi pyörähti koko maassa lauantaina täydellä teholla käyntiin.

"Meillä oli teemapäivä, jossa oli Pohjanmaalta hankittua hirveä", kertoo Citymarketin kauppias Sami Hertell.

"Tämä oli tämän syksyn ensimmäinen riistan teemapäivä, ja myöhemmin niitä on vielä tulossa. Pakastettua kotimaista riistaa meillä on myynnissä ympäri vuoden. Olemme profiloituneet lihakaupaksi ja haluamme tarjota vaihtoehtoja, muutakin kuin hirvieläimiä."

Hertellin mukaan varsinkin syksyllä riista kiinnostaa asiakkaita, "kun uunit lämpenevät".

Kampanjaan tuli nyt myyntiin pääasiassa hirven arvo-osia eli paisteja ja fileitä.

"Kannustan ihmisiä kokeilemaan ja tekemään ruokaa riistasta. Riistalla on Suomessa pitkät perinteet", Hertell toteaa.

Hirvenlihan toimitti Ilmajoella toimiva riistanvälitysyritys Bondedosa Oy.

"Metsästyskausi on alkanut pohjoisessa jo aiemmin ja myös peltohirviä on saatu vahtimismetsästyksellä", kertoo toimitusjohtaja Sakari Ruutiainen.

"Meillä on Pohjanmaalla riistantarkastamo, ja se helpottaa merkittävästi riistan saamista kauppaan", Ruutiainen mainitsee. "Muuten riistantarkastamoja on harvassa, ja se on ongelma, kun riistaa halutaan kauppoihin."

Ruutiainen on havainnut, että pohjoisen hirvet ovat eteläisen Suomen hirviä rasvaisempia. "Varmaan ne varustautuvat talven varalle", hän arvelee.

Hirvenlihan hintapakkaa on Ruutiaisen mukaan viime vuosina sekoittanut Virosta tuotava hirvenliha.

"Reaalinen hinta putosi noin 20 prosenttia. Meidän on pitänyt karsia kuluja", sanoo alunperin vuonna 1975 riistanlihan välittämisen aloittanut Ruutiainen.

"1980-luvulla ostimme 50–100 hirveä syksyssä. Nyt tehdään vähemmän."

Usein metsästäjät tarjoavat hirviä, mutta pitkä alalla olo on myös kerryttänyt Ruutiaiselle hankintaverkostoa.

Ruutiainen huomasi Nummelassa, että ostajien kiinnostus lihalajeihin on muuttunut.

"Nyt paisteja ja fileitä meni enemmän kuin aiemmin. Aiemmin jauheliha on kiinnostanut enemmän. Nyt sitä myytiin 16,90 eurolla kilolta, mutta kysyntä oli arvo-osia vähäisempää", Ruutiainen mainitsee.

Hän kertoo, että luuttomasta hirven ruhosta noin 40 prosenttia on arvo-osia ja luullisesta ruhosta noin 30 prosenttia.

"Koskaan hirvenjauhelihasta ei tehdä sekoituksia esimerkiksi possun kanssa."