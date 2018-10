Salon ruokapalvelut kahmi kaksi voittoa Luomu SM -kisoissa

Luomu SM -kilpailun voittajat julkistettiin torstaina Luomuelintarvikepäivässä Helsingissä.

Ruokapalveluohjaaja Mari Portaala on yllättynyt voitosta. Salon ruokapalveluista kymmenen prosenttia on luomua. Nousua edellisvuodesta on 7,5 prosenttia.

"Aloimme kiivetä luomuportailla vuonna 2014. Edellisen elintarvikekilpailutuksen yhteydessä päätimme panostaa kestävään kehitykseen, vastuullisuuteen ja luomuun", Portaala kertoo.

Salo on tarjonnut päiväkodeissa ja kouluissa maaliskuun alusta asti luomumaitoa ja saanut Portaalan mukaan hyvää palautetta.

Juuri Yhtiöiden lounasravintola Maritori kiilasi kärkeen eniten luomun käyttöä lisänneenä yksityisenä ravintolana. Maritorissa luomun käyttö on ollut ruokatuotteen perustana alusta lähtien ja suurin osa luomusta tulee noin 500 metrin päästä Stadin Puutarhurilta.

Maritorin luomun käyttöaste on 15 prosenttia.

”Luomuohjelmaan liittyminen oli osa liiketoimintasuunnitelmaa. Sitä kautta vahvistetaan tunnettuutta sekä yrityksellemme, mutta myös luomulle ja suomalaisille raaka-aineille”, kertoo Juuri Yhtiöiden toimitusjohtaja Ilja Björs.

Keskisuuri julkinen toimija -sarjan voitti nuorisokeskus Marttinen, joka käyttää luomua 40,5 prosenttia.

Pieni julkinen toimija -sarjan voitti ravintola Henricus, Omnia, joka käyttää luomua 22,7 prosenttia.

Pieni yksityinen toimija -sarjassa oli jaettu ykköstila. Sekä Kaikumäen parhaat että Härmän Rati käyttävät luomua luomua 98 prosenttia.

Keskisuuri yksityinen toimija -sarjan voiton vei Oppilasravintola Timjami Tampereen steinerkoulussa, joka käyttää luomua 87 prosenttia.

Suuri yksityinen toimija -sarjan voitti UniCafe Oy, jolla on luomua 6,3 prosenttia.

Ammattikeittiöissä eniten luomuna käytetään jauhoja, hiutaleita, kasviksia ja marjoja, maitoa sekä kahvia. Ravintoloissa myös monet viinit ja oluet ovat luomua, kertoo Taloustutkimuksen Food Service Feedback 2017 -tutkimus.

Luomu SM kilpailu on avoin kaikille ammattikeittiöille. Sen järjestää Portaat luomuun -ohjelma, jota ylläpitää Savon koulutuskuntayhtymän EkoCentria.

EkoCentrian Luomua ravintola -hakupalvelusta löytyy jo lähes 2 500 ravintolan yhteystiedot.

http://www.luomuravintola.fi/