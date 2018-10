Oletko jo maistanut punaista tai violettia perunaa?

Uutuuslajike Violet Queen on nimensä mukaan violetti malloltaan ja sinikuorinen. Mulberry Beauty taas on punakuorinen ja sisältäkin läpeensä punainen.

"Violet Queenissä on sama väriaine kuin Blue Kongo -perunassa, mutta sitä on moninkertaisesti. Samaa väriä on myös mustikassa", kertoo valikoimapäällikkö Mika Paassilta HZPC Kantaperunasta.

Perunoita on luonnostaankin monivärisiä, mutta Suomessa on suosittu keltamaltoisia lajikkeita. Nyt siihen on tulossa muutos.

Paassilta soisi, että meilläkin perunat pantaisiin kaupassa yhtä hienosti esille kuin ne ovat Ruotsissa, missä näkee esimerkiksi värikkäitä kelta-sini-punasekoituksia perunoista samassa pussissa.

Himankalaisen perunanviljelijän Antti Kuusiston suosikkiharrastus Ruotsissa käydessä on vierailla markettien perunaosastoilla. Hänen mukaansa naapurimaassa perunan kulutuksen lasku on taittumassa, mistä ansio kuuluu osin houkutteleville pakkauksille.

"Ruotsissa perunahylly näyttää kuin karkkihyllyltä. Kun ICA nosti luomuperunan laatuvaatimuksia ja esillepanoa, vuodessa myytiin se määrä, mitä oli aiemmin myyty neljässä vuodessa", Kuusisto tietää.

Kuusisto viljelee tilallaan kahtatoista eri perunalajiketta. Osa sadosta viedään ulkomaille, missä suomalaista perunaa arvostetaan hyvälaatuisena.