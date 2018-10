Tutkimus: Maailmassa tuotetaan ravitsemussuosituksiin nähden liian vähän hedelmiä ja vihanneksia

Nykyinen maataloustuotanto ei riitä kattamaan kulutusta, jos kaikki maailman ihmiset haluaisivat syödä ravitsemussuositusten mukaisen määrän hedelmiä ja vihanneksia. Tämä ilmenee kanadalaisen Guelphin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkijat havaitsivat, että nykyisin maailmassa tuotetaan liikaa viljaa, rasvoja ja sokereita. Sen sijaan hedelmiä ja vihanneksia tuotetaan ravitsemussuosituksiin nähden liian vähän.

Tutkimuksessaan tutkijat vertaisivat nykyistä maataloustuotteiden tuotantoa ravitsemussuosituksiin. Ravitsemussuositusten pohjana oli ajatus siitä, että puolet ravinnostamme koostuisi hedelmistä ja vihanneksista, 25 prosenttia kokojyvästä ja loput proteiinista, rasvasta sekä maitotuotteista.

Tutkimus When too much isn’t enough: Does current food production meet global nutritional needs? on julkaistu Plos One -tiedejulkaisussa.