Merikarvian neulavyyhti paisuu – poliisi: Nyt neuloja löytyi jo makkarastakin

Lounais-Suomen poliisi kertoo, että Merikarvialla on tullut ilmi nyt jo kolme tapausta, joissa elintarvikeliikkeessä myytävistä tuotteista on löydetty sinne kuulumattomat neulat.

MT kertoi eilen tiistaina, että Merikarvialla K-marketin kauppias on ilmoittanut poliisille elintarvikkeista löytyneistä ompelukoneiden neuloista. Kaksi asiakasta on poliisin mukaan löytänyt neuloja kuukauden välein. Neuloja on löytynyt pullapitkosta sekä leivästä.

Aikaisemmin ilmoitettujen tapausten lisäksi on poliisin mukaan tullut ilmi, että toisesta merikarvialaisesta elintarvikeliikkeestä ostetusta makkarasta on löydetty samanlainen ompelukoneen neula. Asiakas havaitsi poliisin mukaan neulan elintarviketta käsitellessään, eikä neula aiheuttanut hänelle vammoja.

