Loppuuko lihansyönti? Tulevaisuustutkija vastaa

"Ihminen on syönyt lihaa tuhansia vuosia, eikä se kulttuuri muutu hetkessä", sanoo Birthe Linddal. Hän on tanskalainen sosiologi ja tulevaisuudentutkija, joka on vuodesta 2000 asti kiertänyt puhumassa tulevaisuuden ruuasta.

Lihansyöntiä paheksutaan Linddalin mukaan Tanskassa voimakkaasti. "Tulee vaikutelma, että lihansyönti lähes tappaa maailman."

"Tulevaisuudessa syödään enemmän kasvi- kuin eläinperäistä ruokaa. Mutta ei lihansyönti lopu. Ihmiset rakastavat eläimiä eikä eläimiä olisi siinä määrin kuin nyt, jos emme söisi lihaa."

"Lihansyönti on myös osa kulttuuriamme. Jos Tanskassa lopetettaisiin lihansyönti ja maidonjuonti, niin meille ei jäisi juuri mitään maataloutta", Linddal puuskahtaa.

Hän pitää outona sitä, että lihankorvikkeilla matkitaan lihaa ja kasvimaidoilla maitoa. "Miksei niitä kutsuta joksikin muuksi? En osaa sanoa, ovatko ne terveellisiä, mutta eivät ne ainakaan maistu hyviltä", Linddal kritisoi ja viittaa erityisesti soijasta tehtyihin lihankorvikkeisiin ja kasvisperäisiin juustoihin.

"Olemme nähneet vasta alkua tässä kehityksessä."