Kaurasta tehty lihankorvike on jo tuttu juttu – Nyt tulee kasviperäinen tonnikalajäljitelmä

Jos jauhelihan tai nyhtöpossun tapaista tuotetta tehdään kaurasta, miksei kasvisproteiinilla voisi korvata myös tonnikalaa? Yhdysvalloissa tämä on nyt toteutumassa.

Pohjois-Carolinan osavaltiossa toimiva lihaa korvaavia proteiinituotteita aiemminkin markkinoille tuonut Atlantic Natural Foods (ANF) julkisti perjantaina geenimuuntelemattomasta soijasta valmistetun tuotteen, joka pyrkii varteenotettavaksi vaihtoehdoksi tölkkitonnikalalle.

Tuotteen kehittely on yhtiön mukaan vienyt viisi vuotta. Rakenteeltaan se on hiutalemainen.

Jäljittelyyn on pyritty nimeä myöten: kun tonnikala on englanniksi tuna fish, korvikkeen nimeksi on annettu Tuno.

ANF perustelee korvikkeen tarvetta ennen muuta ylikalastuksella. Tonnikala on paitsi käytetyin myös raskaasti ylikalastettu laji.

"Olemme reagoineet siihen, että merenelävät eivät ole loputon resurssi", toteaa ANF:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja J. Douglas Hines yhtiön tiedotteessa. Pahimmassa tapauksessa tulevien sukupolvien elämä voi hänen mukaansa olla hyvin niukkaa, ellei resurssien rajallisuuteen reagoida.