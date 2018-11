Tamperelaisen hotellin ravintola väitti virheellisesti tarjoavansa lähiruokaa – hotellinjohtaja: "Olemme todella pöyristyneitä"

Tamperelaisen Sokos hotel Ilveksen ravintolan ruokalistaan oli painettu viime viikon torstaina, että tarjolla on Tolvilan kartanon luomukaritsasta valmistettu tartar. Ruokaa olivat nauttimassa Sanomalehtien liiton lehtimiespäivien osallistujat.

Todellisuudessa liha ei ollut peräisin Tolvilan kartanosta eikä se ollut edes luomua, kertoo lampuri Jarmo Latvanen. "Kotimaista se sentään oli, mutta ei lähiruokaa, jota menun väitettiin olevan."

Latvanen on varma, ettei hänen tilansa lihaa ole kulkeutunut mitään kautta Ilveksen ravintolaan eikä tarjottu ruoka siten ole ollut missään tapauksessa Tolvilan kartanon tuottamasta lihasta valmistettua.

"Me myymme kaiken lihan suoramyyntinä, suurimmaksi osaksi suoraan tilamyymälästämme ja pienen osan suoraan muutamille valikoiduille fine dining -ravintoloille. S-ryhmälle tai tukuille emme ole koskaan myyneet."

Kuultuaan tuoreeltaan asiasta Latvanen otti sähköpostitse yhteyttä hotelli Ilvekseen tiedustellakseen, miksi ruokalistassa väitettiin karitsanlihan olevan peräisin heiltä. Keskiviikkoiltapäivään kello 13:een mennessä hän ei ole saanut ravintolasta muuta vastausta kuin keittiömestarin pahoittelut.

"Hän kertoi tehneensä varastolle tilauksen nimenomaan meidän tilamme lihasta. Koska me emme toimita lihaa S-ryhmälle, varastoon oli tilattu tukusta 'vastaava tuote'."

Sen sijaan ravintolaa johtava ravintolapäällikkö tai hotellin johtaja eivät ole ottaneet yhteyttä pahoitellakseen tai selittääkseen tapahtunutta.

"Olen kuullut, että Ilveksestä on luvattu olla yhteydessä tiloihin, joiden tuotteita listalla väitetään virheellisesti olleen. Tähän mennessä tätä lupausta ei ole pidetty."

Sokos Hotel Ilveksen hotellinjohtaja Irmeli Puolanne korostaa Maaseudun Tulevaisuudelle lähettämässään sähköpostiviestissä, että tällainen toiminta ei missään tapauksessa kuulu hotellin toimintatapoihin.

Puolanteen mukaan tilaisuuden varaus on tehty jo loppuvuonna 2017, ja menuvaihtoehtoja on tiedusteltu tämän vuoden lokakuussa. Lokakuussa myyntipalvelu pyysi Puolanteen mukaan keittiömestaria suunnittelemaan menuvaihtoehtoja.

"Tässä kohtaa keittiömestari oli tehnyt virheen laittaessaan Tolvilan karitsan yhteen menuvaihtoehdoista, sillä hän ei ollut ymmärtänyt tarkistaa, kuuluvatko kyseessä olevat tuottajat meidän sopimustoimittajiimme", Puolanne selittää.

Keittiömestarin tekemän virheen seurauksena varastopäällikkö oli tilannut korvaavan, kotimaisen tuotteen karitsasta ostosopimusten mukaisista paikoista. Keittiömestari oli hotellinjohtajan mukaan ymmärtänyt virheensä vasta siinä vaiheessa, kun häneen oltiin tilalta yhteydessä.

"Sekä minä että ravintolapäällikkö Keijo Lehtola olemme molemmat todella pöyristyneitä tapahtuneesta, nyt kun se on meille selvinnyt. Keittiömestari on aloittanut meillä vasta tämän toukokuun alussa, ja selkeästi hän ei ole vielä ymmärtänyt toimintatapaamme ja perehdytyksessä sekä ohjauksessa on ollut puutetta. Siitä vastuu on sekä keittiömestarin esimiehellä ravintolapäälliköllä että minulla", Puolanne toteaa.

Hotellinjohtaja kertoo olevansa tapauksesta todella pahoillaan.

"Pitkän, yli 30-vuotisen urani aikana tällaista ei ole koskaan tapahtunut, ja nyt olemme sopineet käytännöstä, että menut menevät aina esimiehen tarkistuksen kautta vasta eteenpäin siihen asti, kunnes voimme olla varmoja henkilön osaamisesta", Puolanne kertoo.