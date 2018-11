Härkiksen valmistaja Verso Food tähyää maailmalle – "Uusi tehdas mahdollistaa viennin lisäämisen."

Kasvisproteiinituote Härkiksen valmistajana tunnetun Verso Foodin uusi tehdas on noussut harjakorkeuteen Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tehtaan varsinaisia avajaisia tullaan viettämään ensi keväänä.

"Tämä tuotantolaitos mahdollistaa viennin lisäämisen. Isot markkinat ovat Länsi-Euroopassa ja Aasiassa", kertoo Verso Foodin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen.

"Fleksaajiksi itseään kutsuvia on jo puolet kuluttajista. He syövät lihaa ja kasvisruokia. Se on valtava kulutustrendi ja muutos", hän sanoo.

Härkistä on tähänkin asti jalostettu suomalaisesta härkäpavusta Kauhavalla. Tuotteet valmistaa Verso Foodin yhteistyökumppani Domretor Oy. Oman tuotantolaitoksen rakentamisesta huolimatta tuotteiden valmistus jatkuu Saarisen mukaan edelleen myös yhteistyökumppanin tehtaalla.

"Oma uusi tehtaamme tulee olemaan vähän erilainen. Siellä härkäpapua jalostetaan eri tavalla kuin aikaisemmin", Saarinen kertoo.

"Jalostamme suomalaista härkäpapua sellaiseen muotoon, että voimme valmistaa siitä kullekin kohdemarkkinalle sopivia ja hyvänmakuisia kasvistuotteita."

Raaka-aineesta Verso Foodilla ei ole pulaa.

Saarinen kehuu härkäpapua viljelykasviksi, joka sietää Suomen vaativia kasvuolosuhteita hyvin.

"Suomalainen härkäpapu on loistava raaka-aine. Siihen latautuu valoisan kesän aikana paljon makua ja ravintoaineita."

Saarinen toteaa, että härkäpavun viljely on lisääntynyt rivakasti.

"Moni ei tiedä, että härkäpavun viljelyala on suurempi kuin perunan."