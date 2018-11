Suomessa ruoka on EU:n kuudenneksi halvinta

Suomessa ruuan hintaa on totuttu pitämään korkeana, mutta kaikki on suhteellista. Kun lasketaan pelkkiä hintoja, niin Suomi on kuudenneksi kallein maa EU:n 28 maasta. Mutta kun katsotaan, mitä käytettävissä olevilla tuloilla pystyy ostamaan, niin tilasto kääntyy kokonaan toisin päin.

Eurostatin tilaston (2016) mukaan kalleimmat ruokamaat ovatkin Romania, Bulgaria, Kroatia, Unkari, Liettua ja Latvia, kun otetaan huomioon myös ihmisten tulot.

Eniten ruuan ostovoimaa on Luxemburgissa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Belgiassa ja Suomessa. Eli näissä maissa ruoka on halvinta, kun tulot huomioidaan.

Kun katsotaan vain absoluuttisia hintoja, niin kalleimmat maat ovat Tanska, Ruotsi, Itävalta, Luxemburg, Irlanti ja Suomi.

Ruuan arvonlisävero on otettu huomioon kummassakin tilastossa. Tanskassa se on korkein, peräti 25 prosenttia, Latviassa ja Liettuassa 21 prosenttia ja Bulgariassa, Slovakiassa ja Virossa 20 prosenttia.

Suomessa ruuan arvonlisävero on 14 prosenttia. Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Maltalla ruualla ei ole alvia.