Leijona Catering kiistää ruokahuijauksen: "Emme markkinoi soijasta tehtyä ruokaa liharuuan nimellä"

MT kertoi torstaina, että puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan armeijan kasvisruokapäivinä sotilaskodin pitsa- ja munkkimyynti kasvaa. Niinistön mukaan ongelmia on aiheuttanut myös se, että soijaruuat on tehty jäljittelemään liharuokaa. Tästä seuraa, että nuoret miehet heittävät ottamansa ruuan roskiin, koska kokevat, että heitä on huijattu.

Myös parhaillaan palvelustaan suorittava varusmies kommentoi aiemmin Maaseudun Tulevaisuudelle, että ruokalistoissa soijaruokia on nimetty liharuokien nimillä.

"Vaikea sanoa, onko kasvis vai ei, kun listoihin laitetaan lihojen nimillä vaikka todellisuudessa ruoka olisi soijaa", hän totesi.

Varusmiehen mukaan ruokalistalla muonituskeskuksessa on lukenut broiler-kasviskeitto, mutta broiler on ollut selvästi erilaista kuin broiler,

"Semmoista kumista. Ei oo broileria nähnytkään ne kimpaleet sopassa", hän kuvaili.

Puolustusvoimien ruokahuollosta vastaavan Leijona Catering Oy:n kehitysjohtaja Petri Hoffren kiistää Maaseudun Tulevaisuudelle sähköpostitse, että ruokatarjoiluissa huijattaisiin.

"Mikäli ruokalistallamme lukee broileri-kasviskeitto, ruuassa on silloin broileria. Emme markkinoi soijasta tehtyä ruokaa liharuuan nimellä", kehitysjohtaja puolustautuu.

Puolustusvoimat on kaavaillut tarjoavansa varusmiehille pelkkää kasvisruokaa kahdesti viikossa ilmasto- ja terveyssyistä. Koostumus täyttää ravitsemussuositukset ja antaa energiaa 3 300–3 400 kilokaloria vuorokaudessa per henkilö.

Kokeilu jatkuu marraskuun loppuun.

