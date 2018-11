Kauppapuutarhaliiton pomo tyrmää kasvisruuan muuttamisen liharuuan näköiseksi: "Turha siinä on lähteä temppuilemaan"

MT kertoi torstaina, että kasvisruuan naamioiminen liharuuaksi on herättänyt pahennusta. Ongelmaan otti kantaa muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.)

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen muistuttaa, että kasvihuonevihannekset, kuten kurkku, tomaatti ja salaatti muodostavat tuskin koskaan kenenkään pääruokavaliota. Sen sijaan ne ovat ruuan osa.

Jalkanen on vahvasti sitä mieltä, että kasvikset pitäisi tarjoilla kasviksina ja liha lihana, eikä niitä pitäisi yrittää muuttaa toistensa näköisiksi.

"Turha siinä on lähteä temppuilemaan. Silloin on joku mennyt pieleen, jos jotain pitää vääntää jonkun näköiseksi. Niiden on oltava niin hyviä, että ne kelpaavat", toiminnanjohtaja sanoo napakasti.

Kasvihuonevihannekset sitä paitsi tarjoillaan käytännössä aina niin, ettei niitä yritetä edes muuttaa joksikin muuksi, Jalkanen muistuttaa.

Jos kasvisruuasta yritetään tehdä liharuuan näköistä, on tuotteen brändäys mennyt Jalkasen mielestä pieleen.

