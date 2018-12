Maito- ja kaurajuomalitran ilmastopäästö samaa luokkaa

Maidon ja maidon korvikkeena käytettävän kaurajuoman hiilidioksidipäästöt litraa kohden ovat noin yksi kilogramma, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tutkija Merja Saarinen.

"Kyllä ne ovat samaa luokkaa. Maitolitra ei ole kovin kovin suuri ilmastopäästöjen lähde. Lehmä on hyvin tehokas tuottamaan maitoa", Saarinen kertoo.

Koko kulutuksen tasolla maidon tuotannon päästöt ovat moninkertaisesti kaurajuomaa suuremmat. Syynä on se, että maito on yksi suomalaisen ravitsemuksen perusta. Kaurajuoma puolestaan on vielä marginaalinen tuote koko kansan kulutuksen tasolla.

Maitoa ei voi myöskään irrottaa lihan tuotannosta. Iso osa lehmän syömästä rehusta muuttuu maidoksi ja osa lihaksi. Lypsylehmästä saatavan lihan hiilidioksidipäästö on Luken arvion mukaan 20–30 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia lihakiloa kohti.

Lihantuotantoon käytettävällä naudalla päästö on noin kaksinkertainen, arviolta 40 kiloa.

Lypsykarja myös tukee lihantuotantoa vasikoilla. Lypsylehmät poikivat, jotta maidontuotantokyky säilyy. Vasikoita kasvatetaan lihaksi. Tästä kytköksestä ei kannata pyrkiä eroon.

"Olisi resurssien vajaakäyttöä, jos vaihtoehto olisi vasikoiden teurastaminen heti", Saarinen sanoo.

Tieto maidon ja kaurajuoman hiilidioksidipäästöistä ei Lukelle ole mikään uusi. Eri tuotteiden päästöjä on tutkittu jo pitkään. Nyt Saarinen lisäsi tiedon Luken katsaukseen ruuan ympäristövaikutuksista. Katsaus julkaistiin MT:ssä maanantaina 3. joulukuuta.

Vanhojen tietojen esittäminen rinnakkain olikin kiinnostavaa.

Ravitsemuksellisesti Saarinen ei osaa tehdä suurta eroa maidon ja kaurajuoman välillä.

"Olen sitä mieltä, että vain ilmastovaikutuksen perusteella pelkästään kuluttajan ei kannata tehdä päätöksiä, vaan myös ravitsemus vaikuttaa", Saarinen sanoo.

