Jouluherkut kaipasivat säilytystä – Kiven kinkkuhotelli vastasi tarpeeseen

Näinä viikkoina karkkilalaisen Kiven Säästöpossun peltotiellä liikkuu tavallista enemmän autoja, kun asiakkaat hakevat kinkkujaan "kinkkuhotellista".

Kiven luomusikatilan päätuote on puolikas sika. "Hotelli" eli kinkkujen säilytys yrityksen pakkasvarastossa sai alkunsa siitä, kun jotkut Kiven tilateurastamon asiakkaat harmittelivat, etteivät saa sian kinkkua mahtumaan kaappipakastimeensa, vaikka muut osat mahtuvatkin.

"Me sanoimme, että jätä meille. Niin tästä tuli kinkkuhotelli eli maksuton palvelu niille, jotka ostavat possunpuolikkaan", Reetta Kivi naurahtaa.

Joillain asiakkailla kinkku ei mahdu joulun alla edes jääkaappiin, joten he saattavat hakea lihansa suoraan paistettavaksi.

"Toivomme kuitenkin, että ihmiset sulattaisivat kinkkunsa itse. Hotellikinkkujen viimeinen noutopäivä on tänä vuonna 19. joulukuuta", Kivi selvittää.

"Joulunalus on kivaa aikaa, kun ihmisiä ravaa täällä koko päivän. Heitä ei tarvitse enää rahastaa, vaan sitten vaan syödään suklaata ja rupatellaan. Monet tuovat tullessaan suklaata, itse leipomansa kakun tai hillopurkin, kun kokevat, että kinkuista täytyy jotenkin maksaa vuokraa."

Kiven Säästöpossu on Reetta Kiven vanhempien perustama luomusikala ja tilateurastamo, jota Reetta pyörittää puolisonsa Timo Kolin kanssa.

Yritys on lajissaan ainutlaatuinen, sillä vaikka luomusikatiloja on Suomessa tusinan verran, niin Kiven Säästöpossu on ainut, jolla on oma teurastamo ja leikkaamo.

Teurastuspäivä on maanantai. Silloin teurastetaan 10–12 sikaa, yksi kerrallaan.

Joskus joku asiakas on osunut teurastuspäivänä tilalle ja ihmetellyt, kun ei kuulu sikojen kiljuntaa tai teutarointia.

"Ei kuulukaan. Hengenpäästö on hiljainen toimitus. Sika kävelee kujaa pitkin sikalasta muutaman metrin teurastustilaan ja haistelee, saa tainnutuksen sähköllä, ja sitten päästetään veret, mihin sika kuolee. Pahin ääni tulee kalttauskoneesta ja halkaisusahasta, mutta silloin sika on jo kuollut", Timo Koli selvittää.

"Mutta monelle jo pelkkä sana 'teurastus' nostaa karvat pystyyn."

Eläinlääkäri käy maanantaiaamuisin tarkistamassa elävät siat ja tiistaisin kuolleet eli tekemässä lihantarkastuksen. Keskiviikosta perjantaihin ruhoja leikataan ja pakataan tilausten mukaan.

Kiven Säästöpossulla on paljon kanta-asiakkaita, joista osa on ostanut possua tilalta alusta alkaen eli 90-luvun alusta, jolloin Reetan vanhemmat aloittivat.

"On sellaisiakin asiakkaita, jotka hakevat puolikkaan neljästi vuodessa. He eivät syö muuta lihaa", Reetta Kivi tietää.

Täksi jouluksi kaikki possut on jo myyty, mutta Reetta Kiven mukaan tammikuu on otollinen aika asiakassuhteen aloittamiseen. Silloin voidaan tehdä suunnitelmat kunkin asiakkaan kanssa koko vuodeksi.

"Ensin kannattaa ostaa possukassi, että näkee, kauanko se kestää omassa huushollissa. Sitten kun pääsee rytmiin, niin voi varata puolikkaan joulun alle", Reetta Kivi vinkkaa.

Kivi-Kolin perheen joulupöydässä on kinkku, mutta viisihenkinen perhe vierailee myös mummujen joulupöydissä kinkunsyönnissä.

"Me paistetaan vuoden mittaan useampi kinkku. Vappu- tai pääsiäiskinkkukin on ihan hyvä."