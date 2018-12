Jäikö jouluruokaa viime vuonna rutkasti yli? Näin vältät ruokahävikin tänä jouluna

Joulukuussa ostetaan arviolta noin viidenneksen enemmän päivittäistavaroita normaalikuukauteen verrattuna. Monessa kodissa ruokaa päätyy myös roskiin jouluna.

Hävikkiruokaan erikoistunut Matsmart on koonnut tiedotteeseensa vinkkejä siihen, miten jouluna voi välttää ruokahävikin.

Paras keino ruokahävikin välttämiseen on etukäteissuunnittelu.

Hävikkiä voi minimoida esimerkiksi niin, että vähentää joulupöydän valikoimaa. Valikoiman vähentämisessä hyvä temppu on se, että jouluateria suunnitellaan koko perheen voimin, ja listataan ruuat, joita oikeasti halutaan syödä. Kun lista on valmis, kaupassa voi jättää ostamatta listan loppupään ruokalajit.

Hyvä keino on myös laskea, paljonko ruokaa tarvitaan. Toimiva nyrkkisääntö on, että neljän hengen reseptistä riittää 10-12 hengelle, kun ruoka tarjoillaan yhdessä muiden ruokalajien kanssa.

Tärkeää on myös pysyä suunnitelmassa. Kun joulun menu on päätetty ja ostoslista tehty, on tärkeää pitää kaupassa pää kylmänä. Älä siis sorru heräteostoksiin tai osta mitään ylimääräistä “varmuuden vuoksi”.

Joulutarjoiluissa on hyvä ajatella pienesti. Käytä siis pieniä tarjoiluastioita, laita aluksi vähäisempi määrä ruokaa esille ja lisää tarvittaessa. Kata myös pöytään hieman pienemmät lautaset, jolloin syöjien on helpompi ottaa sopiva määrä ruokaa.

Hävikkiä voi vähentää myös joulun jälkeen. Ostoslistan voi nimittäin käydä joulun jälkeen läpi, ja tarkistaa oliko jotain ruokaa, jota ei mennyt lainkaan. Toisaalta samalla tulee selvitettyä myös se, puuttuiko pöydästä jotain.