Tuomas Enbuske ja tuhannet muut heittäytyvät vegaaneiksi: "Ilmastonmuutos ja eläinten kärsimys ovat isompia ongelmia kuin minun itsekkäät mielihaluni"

Tammikuun Vegaanihaasteeseen on ilmoittautunut yli 7 000 ihmistä, ja osallistujamäärä kasvaa kovaa vauhtia.

Ilmoittautuneiden joukossa on myös tunnettuja nimiä, kuten toimittaja Tuomas Enbuske, näyttelijä Ville Myllyrinne, toimittaja Baba Lybeck, Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi, kirjoittaja Ville Blåfield ja ohjaaja Selma Vilhunen.

Vegaanihaaste haastaa kokeilemaan kuukauden ajan kasvisruokaa. Tempaus järjestetään kuudetta kertaa. Vegaanihaasteen suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja tähän mennessä siihen on osallistunut yli 40 000 ihmistä.





"Ilmastonmuutos ja eläinten kärsimys ovat käsittääkseni isompia ongelmia kuin minun itsekkäät mielihaluni", perustelee Tuomas Enbuske kasvisruokavaliotaan.

Näyttelijä Ville Myllyrinne on mukana ympäristösyistä: "Uskon, että meidän kaikkien on tehtävä parhaamme ympäristön eteen ja muutettava tottumuksiamme. Itselleni tämä on motivoiva ja hyvä tapa kokeilla, mitä se kohdallani tarkoittaisi. Toivottavasti käteen jää jotakin pysyvää. Ja ehkä samalla joku muukin innostuu kokeilemaan."

Vegaanihaasteen viestintävastaava Heikki Simonen vetoaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen kiireellisyyteen.

"Aikaa ei ole hukattavana, ilmastonmuutos vaatii meiltä toimia nyt. Vegaaniruokavalio on tutkitusti paras tapa pienentää yksilön ympäristöjalanjälkeä. Siksi kaikkien kannattaisi nyt lähteä kokeilemaan kasvisruokaa."

Simosen mukaan kokeiluun on helppo tarttua seuraamalla Vegaanihaasteen uutiskirjeitä, reseptejä, vinkkejä ja henkilökohtaista tuutoria, jolta voi kysyä neuvoa.





Vegaanihaasteen kummeina toimivat kirjailija Katja Kettu, toimittaja Kimmo Ohtonen ja Fitnessmalli 2018 Maiju Riskala. Kummit ovat haasteen julkisia tukijoita, jotka noudattavat vegaanista ruokavaliota.

"Olen ollut kasvissyöjä teini-iästä saakka. Nyt yritän pienentää vegaaniruokavaliolla hiilijalanjälkeä ja tutkia mistä ruoka tulee ja millaisia ilmastovaikutuksia sillä on. Kannustan muitakin maapallon yhteisiin talkoisiin! Se voi myös maistua herkulliselta", sanoo Katja Kettu.

Toimittaja Kimmo Ohtonen otti vuosi sitten Vegaanihaasteen vastaan ja jäi sille tielle.

"Ruoka on samalla hyvin henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen asia. Meille kaikille tekisi hyvää joskus miettiä avarakatseisesti omia tottumuksiamme ja rohkeasti koittaa uutta, josta kenties voi tulla jotain hyvää ja pysyvää. Kaikkien teoilla on väliä", rohkaisee Ohtonen.