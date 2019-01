Kananmunan syönnillä ja pienemmällä tyypin 2 diabetesriskillä havaittiin yhteys

Itä-Suomen yliopiston uuden tutkimuksen mukaan keskimäärin yhden kananmunan syönti päivittäin lisää sellaisten verenkierron aineenvaihduntatuotteiden määrää, jotka ovat yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin.





Tutkimus julkaistiin Molecular Nutrition and Food Research -tiedejulkaisussa.





Kananmuna on yksi ristiriitaisimmista ruoka-aineista. Sen syöntiä on perinteisesti kehotettu rajoittamaan runsaan kolesterolipitoisuuden takia.





Kananmunassa on muutakin kuin kolesterolia. Siinä on poikkeuksellisen runsaasti myös erilaisia bioaktiivisia yhdisteitä, joilla on havaittu suotuisia vaikutuksia elimistön toimintoihin. Siten kananmunan terveysvaikutuksia on vaikea päätellä pelkästään sen sisältämän kolesterolin perusteella, huomautetaan Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Tutkimusryhmä on aiemmin raportoinut, että keskimäärin yhden kananmunan syönti päivässä yhdistyi pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin keski-ikäisillä itäsuomalaisilla miehillä Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksen aineistossa.

Uusimman tutkimuksen tarkoituksena oli metabolomiikka-analyysien avulla etsiä yhdisteitä, jotka voisivat selittää havaittua yhteyttä. Metabolomiikka-analyysillä saadaan kattavaa tietoa esimerkiksi verinäytteen sisältämistä yhdisteistä, kertoo nuorempi tutkija Stefania Noerman.

Analyyseissä havaittiin, että runsaammin kananmunia käyttäneiden miesten verinäytteissä oli enemmän tiettyjä lipidiyhdisteitä. Samoja yhdisteitä löydettiin myös niiltä miehiltä, joille ei kehittynyt tyypin 2 diabetesta.

Tämän lisäksi tutkimusryhmä havaitsi useiden verestä mitattavien yhdisteiden, kuten jo aiemmissa tutkimuksissa havaitun aminohappo tyrosiinin, ennustavan kasvanutta tyypin 2 diabeteksen riskiä.

Tutkimus antaa viitteitä mekanismeista, jotka voivat ainakin osittain selittää kananmunien syönnin yhteyttä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin tässä tutkimusaineistossa.

"Ennen kuin voidaan tehdä varmempia johtopäätöksiä kananmunan syönnin vaikutuksista elimistön toimintaan, tarvitaan kuitenkin lisää sekä solutason tutkimuksia että ihmisillä tehtäviä kokeellisia tutkimuksia, joissa käytetään edistyneitä tutkimusmenetelmiä, kuten metabolomiikkaa", Noerman toteaa.