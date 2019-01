"Täytyy sanoa, että ruoka on ollut hyvää" – Helsinki peittoaa New Yorkin ainakin yhdessä asiassa

Helsinki on täyttänyt New Yorkista varta vasten ruokamatkalle Suomeen saapuneiden Susan Opotowin ja Vera Changin odotukset. Matkakohteeksi Suomi valikoitui maailman ruokakartan (World Food Map) perusteella, jonka mukaan maa näytti vihreältä, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa vegaaniystävällisyyttä.

''Majoituimme hotelli Helgaan, jonka aamiaispöydässä otetaan vegaanit hyvin huomioon ja eilen kävimme Kasvisravintola Silvopleessa. Täytyy sanoa, että ruoka on ollut hyvää'', kehui perheen äiti Susan Opotow.

Äiti sekä tytär Vera Chang arvostavat ruuanlaitossa käytettäviä luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita. Heidän mielestään ruoka valmistetaan Suomessa tuoreista ja puhtaista raaka-aineista.

''Kun puhtaaseen ruokaan vielä lisätään sauna ja pulahdus hyiseen Itämereen, on olo kokonaisvaltaisen raikas'', Vera Chang hehkuttaa.

Opotowin ja Changin mielestä Helsinki on vegaaniystävällisempi kuin New York. Changin mukaan Suomessa on niin ikään kokoon suhteutettuna parempi kasvisruokatarjonta, kuin Kaliforniassa, jossa hän työskentelee ruokakysymyksiin erikoistuneena asiantuntijana.