Karpalo, kangastatti ja maitohorsma ovat vuoden luonnontuotteet

Tänä vuonna kirpeä karpalo, kangastatti ja rentun ruusunakin tunnettu maitohorsma ovat vuoden luonnontuotteet. Valinnan tehneet Arktiset Aromit ja Marttaliitto haluavat valinnalla nostaa esiin suomalaisia luonnonantimia ja kertoa mihin kaikkeen niitä voi käyttää.

Karpalo on hyvä C-vitamiinin ja kuidun lähde. Karpalolla on myös virtsateiden terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Marja sopii muun muassa marjakeittoihin, puuroihin, uuniruokiin ja leivonnaisiin.

Kuivahkoilla kankailla ja kalliomänniköissä heinäkuusta lokakuun alkuun kasvava kangastatti on satoisa, maukas ja helppokäyttöinen ruokasieni. Se sopii käytettäväksi sellaisenaan paistoksiin tai kastikkeisiin. Kuivattuna siitä saa oivaa keittoa.

Maitohorsma on koko Suomessa yleinen pioneerikasvi, joka valtaa nopeasti palo- ja hakkuuaukeat. Sen kukinta ajoittuu keskikesään. Maitohorsman lehdissä on muun muassa ravintokuitua, fosforia, riboflaviinia, C- ja A-vitamiinia. Maitohorsmaa voi käyttää koko kasvukauden ajan. Versot sopivat tarjottavaksi esimerkiksi parsan tapaan. Nuorista lehdistä tehty silppu käy salaatteihin ja vihannespaistoksiin. Lehdistä voi tehdä myös jauhetta sekä juomaa kuten myös kukista.