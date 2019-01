MTK joutui myymään ei oota Grüne Wochelle – 80 kumppanipaikkaa varattiin jo syksyllä

Rakennustyöt Berliinissä järjestettävillä Grüne Woche messuilla ovat käynnissä jo täyttä häkää. Valmista on noin viikon päästä ja messut aukeavat yleisölle 18. tammikuuta.

Kaikki 80 suomalaista kumppanipaikkaa on varattu jo syksyllä. MTK joutui myymään ei oota, sillä messuille oli tunkua enemmän kuin oli tilaa. Muutamalle halukkaalle yritykselle ei enää paikkaa löytynyt.

Suomen lipun alla on yrityksiä useammalla tavalla. Osa yrityksistä on maakuntien yhteisellä osastolla. Esimerkiksi Lounais-Suomen osastoa rahoitti ja markkinoi MTK-Varsinais-Suomi.

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen yrityksiä on oman osaston alla, kuten myös Saimaan alueen ja Pohjois-Karjalan. Lapin yrityksillä on yhteisnimenä Lapland Food.

Lisäksi on maaseutumatkailuyrityksiä sekä kymmenen pienpanimoa ja tislaamoa ravintolan yhteydessä.

MTK:n viestintäjohtaja Klaus Hartikaisen mukaan jokunen hyönteis- ja sirkkayritys peruutti osallistumisensa.

Grüne Woche on maailman suurin ruokamessu ja Suomi on tänä vuonna messujen kumppanimaa. Se tarkoittaa erikoishuomiota ja julkisuutta.

MTK esimerkiksi organisoi torstaina 17.1. pidettävän 3 000 kutsuvieraan avajaistilaisuuden ohjelman ja tarjoilut. Tavoitteena on saada näkyvyyttä suomalaisille ruuille ja juomille, raivata niiden tietä Saksan markkinoille sekä houkutella matkailijoita Suomeen.

Mukana järjestelyissä ja rahoittamisessa on myös suomenruotsalaisten tuottajien SLC.

"Toistaiseksi on pysytty aikataulussa. Rakentaminen on käynnissä, tavaraa lähtee. Työtä on viestinnän ja ohjelman viimeistelyssä", Hartikainen sanoo.

Messuille järjestetään pakettimatkoja, mutta niiden kautta voi jo olla myöhäistä päästä Berliiniin. Ainakin MTK-Hämeen ja Uusimaan matkan ilmoittautuminen päättyi jo lokakuussa.

Omatoimiselle matkailijalle Berliiniin on kuitenkin helppo vielä päästä.

