Peter Westerholm valittiin Lihakeskusliiton puheenjohtajaksi – "Teollisuuden työpaikkojen säilyminen edellyttää ennakkoluulottomia ratkaisuja sekä neutraalia suhtautumista myös tuontiraaka-aineen käyttöön"

Lihakeskusliitto ry sai 1.1.2019 alkaen uuden puheenjohtajan Talman Luomu Oy:n toimitusjohtajasta Peter Westerholmista ja varapuheenjohtajaksi tuli Pouttu Oy:n toimitusjohtaja Mikko Karell.

Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja, Lihajaloste Korpela Oy:n toimitusjohtaja Seppo Korpela jatkaa liiton hallituksen jäsenenä.

Suomen lihanhankinta ja -teurastus on erittäin voimakkaasti keskittynyt kolmen yrityksen käsiin. Lihatuotannon kannattavuus on ollut heikkoa, tuotanto on alentunut ja Lihakeskusliiton jäsenillä on vaikeuksia saada hankittua kotimaista raaka-ainetta.

Uusi puheenjohtajisto pitääkin tärkeimpänä tehtävänään edistää alan teollisuuden toimintamahdollisuuksia Suomessa.

"Erityisesti raaka-ainetilanne on hyvin haastava. Suomen lihaomavaraisuus on enää 90 prosenttia, ja se laskee nopeasti. Teollisuuden työpaikkojen säilyminen edellyttää ennakkoluulottomia ratkaisuja sekä neutraalia suhtautumista myös tuontiraaka-aineen käyttöön", uusi johto kirjoittaa Lihakeskusliiton tiedotteessa.

Peter Westerholm ja Mikko Karell painottavat, että on välttämätöntä turvata kotimaisten pienten ja keskisuurten lihayhtiöiden kilpailukyky Suomessa. Niiden työllistämisvaikutus on merkittävä, ja paikallisuus korostuu.

Lihakeskusliitto perustettiin vuonna 1935 yksityisen lihateollisuuden edunvalvojaksi. Nykyisin Lihakeskusliitto on Elintarviketeollisuusliiton yhteistyöliitto, ja se on erikoistunut perhe- ja pk-yritysten edunvalvontaan.

Lihakeskusliiton jäsenyritykset ovat teurastamoja, tukkuliikkeitä ja lihanjalostajia. Vuoden 2019 alussa liitolla oli 29 jäsenyritystä. Jäsenmäärä on puolitoistakertaistunut kolmen viime vuoden aikana.