Söin täällä: Mellilän Pippurissa on viihtyisä tunnelma ja kelpo kotiruokaa

Loimaan Mellilässä sijaitseva Pippuri on ensi näkemältä melko tavallinen maaseudun lounasravintola: buffetpöydässä tarjotaan kotiruokaa, asiakaskunta on melko ikääntynyttä ja lounaan hinta on 9 euroa.

Valokuvaajamme kiinnittää kuitenkin huomiota paikan poikkeuksellisen tyylikkääseen ja viihtyisään sisustukseen. Sitä paitsi tiskin takana seisovan työntekijän kanssa on helppo jutustella.

Lounaaseen kuuluvat salaatti, pääruoka, leivät levitteineen, tavanomainen valikoima ruokajuomia sekä jälkiruoka ja kahvi.

Salaattipöytä on melko monipuolinen sienisalaatteineen ja lihahyytelöineen. Alatoopia päätyykin sekä kuvaajan että minun lautasille.

Testipäivän pääruokavaihtoehdot ovat lohikiusaus ja lindströminmureke. Molemmat osoittautuvat maukkaiksi. Facebookissa viikoittain julkaistavan ruokalistan mukaan useimpina päivinä tarjotaan lihaa.

Jälkiruoka on se perinteisin, marjakiisseli. Kiisseli on maukasta ja, mikä tärkeintä, klöntitöntä.

Lounasravintola Pippuri. Sahantie 5, Mellilä, Loimaa