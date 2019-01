Kaslink pyrkii Saksan kauppoihin Aito-kauratuotteilla – "Kauravälipaloista tulee Skyriä suurempi hitti!"

Kouvolalaisen Kaslinkin Aito-kauratuoteperhe on nuori, mutta kovasti kasvava. Kaslinkin brändi- ja viestintäjohtaja Juha-Petteri Kukkonen luonnehtii kaurabuumia todella kovaksi.

"Olemme olleet puolitoista vuotta markkinoilla, ja meillä on melkein 30 tuotetta. Konsepti on todettu toimivaksi kotimaassa, ja nyt me ollaan käännetty katse ulos", Kukkonen sanoo.

Kaslink on lanseerannut Ruotsissa ja Saksassa kokeeksi jo muutaman tuotteen ja Kiinassa sen kaurajuomat ovat myynnissä verkkokaupassa. Nyt yritys on Berliinissä hakemassa kuluttajapalautetta ja kehitysehdotuksia.

"Ennen kaikkea haluamme kertoa saksalaisille kaurasta ja tuotteiden saatavuudesta. Tänä vuonna Aito-tuotteita saa Saksasta jo huomattavasti paremmin kuin ennen."

Vientiin Kaslink menee samalla brändillä kuin kotimaahan eli Aito-tuotteilla.

"Aito-sanasta ei ole tullut vastaan mitään negatiivista kaikua, päinvastoin. Japaniksi sana tarkoittaa jotain rakkauteen viittaavaa", Kukkonen hymähtää.

Berliinissä Kaslink maistattaa luomukaurajuomaa, kauravälipaloja ja kuumiin juomiin suunniteltua Barista-kaurajuomaa.

"Barista on Suomessa ehdoton myyntihitti. Se on ollut vasta pari kuukautta markkinoilla, mutta sitä menee todella paljon", Kukkonen kehuu. Tuote kilpailee ruotsalaisen Oatlyn ikaffen kanssa.

Messuosallistuminen on Kukkosen mukaan merkittävä satsaus Kaslinkille, kun puolenkymmentä henkeä lähtee Berliiniin kymmeneksi päiväksi.

"Ei pistetä pahitteeksi, vaikka tavattaisiin potentiaalisia ostajia."

Kaslink tekee kauratuotteensa suomalaisesta kaurasta ja marjoista, valmistaa brändituotteensa kotimaisella biokaasulla ja pakkaa tuotteet Tetra Pakin ympäristöystävällisiin kartonkipakkauksiin, jotka tulevat Stora Enson Imatran tuotantolaitokselta.

Kukkosen mukaan vastuullisuuteen pyritään kaikessa toiminnassa.

Kaslinkin uudehko tuotantolaitos Kouvolassa tuottaa eniten juomia, ja viime vuonna markkinoille tulleitten välipalojen tuotantoa pyritään kasvattamaan. Kukkonen uskoo, että niistä voi tulla islantilaista skyriä suositumpi tuote.

Ruuanlaittotuotteet ovat kolmas tuoreryhmä.

Suomalaisesta kaurasta ei Kukkosen mukaan tule pulaa, vaikka vienti moninkertaistuisi, sillä elintarvikekäytössä on alle 15 prosenttia.

"Maailmassa on kolme kauratuotteiden markkinaa: Suomi, Ruotsi ja Britannia. Muut ovat vasta syttymässä. Siksi on mahdollista rakentaa Suomesta käsin maailmanlaajuista elintarvikealan menestystarinaa, etenkin, kun Suomessa kasvaa maailman puhtainta kauraa."