Mehumies testaa, irvistääkö saksalainen sokerittomalle juomalle

"Euroopassa ei kuulemma juuri ole tarjolla sokeroimattomia mehuja. Meillä on tarjolla kolmenlaista marjamehua: karpaloa, mustikkaa ja puolukkaa. On jännä nähdä, miten ne otetaan vastaan", Aten Marjan toimitusjohtaja Atte Valkiainen sanoo.

Mehut on viety Hirvensalmelta Berliiniin yhteiskuljetuksessa rekalla, joka toimii messujen ajan varastona.

Aten Marjan messudelegaatio on kaksihenkinen: toimitusjohtaja Atte ja Pantse Paunonen. Valkiainen ei itse puhu juuri muuta kuin suomea, mutta kumppani on kielitaitoisempi.

"Jos tulee neuvottelutilanne, osastolla saa kyllä tulkkausapua", Valkiainen luottaa.

Messuja varten tuotteisiin on teetetty saksankieliset etiketit ja esitteet sekä tehty markkinointisuunnitelma.

"Menen sillä mielellä, että ollaan uskottavasti esillä, ei vain kokeilemassa."

Grüne Wochella maistatus poikkeaa suomalaisesta siinä, että maisteluannoksista peritään maksu. Valkiaisesta se on hyvä, sillä silloin vain tuotteesta kiinnostuneet maistavat.





Valkiainen päätti osallistua messuille, koska nyt tarjoutui hyvä tilaisuus.

"MTK:lta on erittäin vahva tuki. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus, vaikka ymmärrän, että Saksan markkina on pienelle yritykselle tosi haasteellinen."

Valkiainen ei ole ihan noviisi näytteilleasettajana. Hän osallistui ammattimessuille Saksan Leipzigissä vuonna 2010, ja kokemus oli hyvä.

Messujen jälkeen tuli paljon yhteydenottoja ja olisi syntynyt sopimuskin yhden juomatukun kanssa, jolla oli kuusisataa asiakasta. Aten Marjalla ei kuitenkaan vielä silloin ollut valmiuksia tehdä tuotteita niin kustannustehokkaasti kuin olisi pitänyt.

Nyt on. Aten Marja Oy on investoinut tuotantoon ja muuttunut vajaa vuosi sitten toiminimestä osakeyhtiöksi. Tuotteita viedään jo pienille yrityksille Englantiin, Sveitsiin ja Ranskaan sekä Lidlin kautta Ruotsiin. Kapasiteettia olisi enempäänkin.

"Kaiken pitää toimia ensin täällä Suomessa, että voi viedä muualle", Valkiainen muistuttaa.





Pienyritykselle kahden hengen messuosallistuminen parin viikon ajan on melkoinen kustannus, mutta Valkiaisen mielestä ei kuitenkaan kohtuuton. Hän arvioi kuluiksi noin 3 000 euroa.

"Lennot sai aika edullisesti, samoin hotellin läheltä messualuetta. Johtajan töitä pystyy hoitamaan osin etänä, ja osa kustannuksista tulee takaisin messumyyntinä."

Aten Marja Oy:n liikevaihto on reilut pari miljoonaa euroa. "Mopollahan tässä vielä ajellaan mutta sata lasissa. Lähes joka vuosi liikevaihto on kasvanut. Mitä enemmän pystyy verkostoitumaan toisten kanssa, sitä parempi."