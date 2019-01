Helsingin Myllyssä uskotaan, että gluteeniton luomukaura uppoaa saksalaisiin

"Messut ovat hieno mahdollisuus. On hyvä, että Suomi lähtee yhtenä rintamana Saksaan", sanoo Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin ja kiittää MTK:ta siitä, että se on ottanut vetovastuun.

"Grüne Wochen kumppanuusmaana Suomi saa kokoaan suuremman näkyvyyden. Mutta tämä on vasta avaus, todellinen tulos näkyy jälkikäteen. Jos markkinoilla ei ole läsnä, niin ei vientiä kotitoimistoltakaan käynnistetä."

Kumlin matkusti Berliiniin keskiviikkona, jolloin Suomen suurlähetystössä oli ostaja- ja mediatapahtuma. Helsingin Myllyllä on jo myyntiä Saksaan b2b-tuotteilla, mutta nyt se on astumassa kuluttajamarkkinoille uudella Helsinki Mills – The Nordic Oatventure -brändillä.

"Kaikki The Nordic Oatventure -tuotteet ovat luomua, ja ne on valmistettu vastuullisesti maailman parhaasta suomalaisesta gluteenittomasta kaurasta. Haluamme messuilla palautetta tavallisilta saksalaisilta ja käymme myös jakelijaneuvotteluja", Kumlin kertoo.





Vihreä viikko on Helsingin Myllylle merkittävä panostus. Kaikkiaan yritys on vuoden aikana mukana vajaassa kymmenessä messutapahtumassa ulkomailla.

"Kymmenen päivän kuluttajatapahtuma vaatii yritykseltä ison miehityksen. Olemme kehittäneet kansainvälisille markkinoille uuden kuluttajabrändin ja uudet tuotteet strategiamme mukaan", Kumlin toteaa.

Jos suomalaisten tuorepuurojen ja luomuhiutaleiden kysyntä yllättäen räjähtäisi Saksassa, se olisi Kumlinin mielestä vain myönteinen haaste.

"Emme lupaa mitään, mitä emme voi tehdä. On tosi hieno tilanne, jos pääsemme valikoimaan asiakkaita."

Helsingin Myllyn liikevaihto oli viime vuonna noin 41 miljoonaa euroa ja sillä on 80 työntekijää. Se vie erilaisia viljatuotteita yli 40 maahan. Nyt se hakee uutta asiakaskuntaa Saksasta.