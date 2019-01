Saimaa toi saksalaissuuhun savun makua

Mikkeliläiskokki Teemu Kaijanen keräsi Grüne Wochen Suomi-hallissa ympärilleen heti ison yleisön, kun hän loihti herkkumaistiaisia suomalaisista raaka-aineista eli kalasta, marjoista ja speltistä. Samalla hän esitteli suomalaista tapaa ruuanvalmistukseen eli savustamista.

"Mielenkiintoista, omaperäistä, makeaa." Muikkukukko ja pikkelöidyt kurkut saivat maistajat lipomaan kieltään. "Emme tienneet, että suomalainen ruoka voi olla näin ihanaa", kehui pariskunta, joka ei halunnut nimeään julki. He ilmoittivat alkavansa suunnitella matkaa Suomeen ensi kesäksi.

Eteläsavolaiset olivat pestanneet Teemu Kaijasen Berliiniin messujen ensimmäiseksi viikonlopuksi laittamaan ruokaa Saimaan alueen raaka-aineista. Samalla esiteltiin savustimia, eli hallin ulkopuolella oli Muurikka-teltta, missä messuvieraat saivat käydä katsomassa, miten savustus toimii.

"Me myydään lohta täällä niin paljon kuin vain jaksetaan savustaa", kertoo Opa & Muurikan vientijohtaja Piia Heikkinen. "Savustimen ostaminen vaatii sen, että näkee, miten savustetaan, ja maistaa."

Heikkisen mukaan muutamia savustimia on jo mennyt kaupaksi. Vuodesta 2011 asti niitä on myyty Saksaan jonkin verran verkossa, ja nyt Opa & Muurikka on ensi kertaa Grüne Wochella.

"On hienoa, että saatiin Saimaa-kokki esittelemään. Olemme myös todella ylpeitä siitä, että ollaan täällä Suomena esillä", Heikkinen kiittää.