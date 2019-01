Suomi Berliinissä: Suomi on kauran supervalta!

Suomi on maailman toiseksi suurin kauranviejä ja tuottaa 14 prosenttia Euroopan kaurasta. Kauramme on kirkasta ja vaaleaa ja erittäin hyvälaatuista. Kaurasta on kehitetty monenlaisia tuotteita tuorepuurohiutaleista lihankorvikkeisiin.

"Suomalaista kauraa on mahdoton kopioida", vakuutti MTK:n vilja-asiamies Max Schulman viljaseminaariin osallistuneille saksalaisille. Tutkija Veli Hietaniemi Luonnonvarakeskuksesta valotti tarkemmin, miksi suomalainen kaura on niin korkealaatuista, ja Helsingin Myllyn ja Kaslinkin edustajat kertoivat uusista kauratuotteistaan, joiden he havittelevat pääsevän Saksan markkinoille.

Kauranjalostusaseman johtaja Steffen Beuch kuunteli esityksiä tarkasti samalla maistellen kauraisia herkkuja.

"Jos vertaan näitä maistiaisia vuosia sitten maistamiini, niin maku ja suutuntuma ovat selvästi parempia. Nämä ovat ilmeisiä innovaatioita, mutta pelkään pahoin, että maku ei vetoa suureen yleisöön", Beuch arvioi. Hän lisäisi tuotteisiin sokeria.

Beuchin mukaan kauran jauhatus kasvaa Saksassa kymmenen prosentin vuosivauhtia. Kauran tarjonta Suomesta Saksaan on vakaata, mutta saksalaisilla on sama ammattitaito ja teknologia käytössään kuin suomalaisilla, joten jatkossa Saksa pystyy tarjoamaan samaa laatua, Beuch uskoo.

"Suomalaista kauraa on pidetty täällä hyvänä, mutta nyt kuluttajat haluavat lähiruokaa. Myllyt tekevät yhä enemmän sopimuksia kotimaisten tuottajien kanssa."