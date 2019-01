Viranomainen kielsi pienleipomolta karjalanpiirakan myynnin: "Minusta ne on kyllä karjalanpiirakoita, kun ne tehdään tällä tavalla"

Elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen on kieltänyt joensuulaista Viipukan leipomoa myymästä karjalanpiirakoita. Kiellon taustalla on Ruokaviraston vaatimus, jonka mukaan karjalanpiirakan valmistukseen saa käyttää vain sellaisia ainesosia, jotka on hyväksytty EU:n nimisuojajärjestelmässä.

Yrittäjä Merja Kinnunen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että leipomo sai viime viikon torstaina Joensuun terveysviranomaiselta sähköpostitse kirjeen, jossa kiellettiin karjalanpiirakoiden myynti.

Tuo kirje sai leipomossa järkyttyneen ja pettyneen vastaanoton.

"Mulla verenpaine vähän kiehahti siinä", Kinnunen sanoo.

Kinnunen korostaa, että tapaus on erityisen ikävää siksi, että maaseudulla yritetään tehdä kaikkensa sen puolesta, että ihmisillä olisi töitä ja puhdasta ruokaa.

"Mekin teemme kaikki perinteisellä tavalla, ja kaikki on lähialueilta otettu, mitä vain saadaan", hän harmittelee.

Järkytyksestä huolimatta Kinnunen päätti muuttaa karjalanpiirakat riisi- ja perunapiirakoiksi jo samana päivänä. Yrittäjä vakuuttaa, että mikään muu kuin nimi ei muuttunut.

"Minusta ne on kyllä karjalanpiirakoita, kun ne tehdään tällä tavalla", hän puolustaa.

Kinnunen huomauttaa, että nykyisin todella monet heidän asiakkaistaan haluavat laktoosittomia tuotteita.

"Meillä jäisi piirakat myymättä, jos ei olisi laktoositonta", hän lisää.





Karjalanpiirakka sai EU:n nimisuojan vuonna 2003. Tuolloin määriteltiin, että karjalanpiirakan täyte on pääsääntöisesti ohra- tai riisisuurimoista keitettyä puuroa, perunasosetta tai survottuja kasviksia. Jos täytteenä käytetään riisipuuroa, pitää se määritelmän mukaan valmistaa riisiryyneistä sekä vedestä tai maidosta. Paistetuttujen piirakoiden voiteluun saa käyttää vain voita, öljyä, vesi-maitoseosta tai kananmunaa.

Ongelmaksi on nyt siis muodostunut se, että Kinnusen leipomossa käytettävä laktoositon maito ei kuitenkaan ole EU:n määritelmän mukaan maitoa, sillä siitä puuttuu laktoosi. Kaupoissa tuo entisaikojen laktoositon maito tunnetaan nykyisin maitojuomana.

Nimisuojan ideana on ollut tukea pieniä tuottajia. Kinnunen pitää tätä tavoitetta nykytilanteessa ristiriitaisena.

"Tässä tämä juuri kaatuu itseään vastaan", Kinnunen sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.