Lidlin saksalainen salmonella-jauheliha löytyi Oulussa, havaittiin terveystarkastajan rutiinitestissä

Saksalainen kauppakonserni Lidl kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että näytteen salmonellaa sisältäneestä Lidlin Bergmann-merkin jauhelihasta näytteen oli ottanut paikallinen terveystarkastaja Oulussa. Koska salmonella voi olla eläinkohtaista, samasta erästä otetuista näytteistä voidaan saada erilaisia tuloksia.

"Suhtaudumme tuotteidemme laatuvirheisiin aina vakavasti ja toimimme yhteistyössä viranomaisten kanssa. Takaisinvedossa on kyse kuluttajan varoittamisesta. Yleisin syy takaisinvedoille ovat pakkausmerkintävirheet, esimerkiksi allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta. Laadullisia takaisinvetoon johtavia syitä esiintyy harvoin", Lidlin tiedottaja Anna Rissanen vastasi MT:n kysymyksiin.





Lidl päätti vetää kaupoistaan ympäri maata takaisin erän Bergmann-merkin naudan jauhelihaa, josta on valvontanäytteissä löydetty salmonellaa. Tuote on ollut myynnissä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä oli 15.1.2019.

Lidlin Rissasen mukaan nyt tehty takaisinveto koskee yhtä erää eikä tuotteen muista eristä ole havaittu poikkeamia.





Tuotteiden laatua valvovat valmistaja, markkinoija (Lidl) ja viranomaiset. Salmonella havaittiin rutiininomaisissa testeissä, joiden tulokset saatiin vasta tuotteen käyttöajan umpeuduttua.

"Laatuvaatimuksemme kotimaiselle ja ulkomaiselle lihalle ovat yhtä tiukat ja tuotteiden laatua valvotaan samojen periaatteiden mukaisesti. Myymästämme tuorelihasta 86 prosenttia on kotimaista" Rissanen kertoi.





Yleisesti valmistajan on tehtävä muista maista, paitsi Ruotsista ja Norjasta, Suomeen tuotavasta raa’asta naudan lihasta salmonellatestejä.

Jotta tuotetta voidaan tuoda Suomeen, täytyy kaikkien salmonellatestien tulosten olla negatiivisia ja lisäksi testitulokset täytyy lähettää erän mukana Suomeen. Lidlin tiedottaja Anna Rissanen kertoo, että nämä testit olivat kyseisen tuote-erän kohdalla negatiiviset eikä salmonellaa löytynyt.

Valmistajan tekemien testien lisäksi Lidl tuotteiden markkinoijana Suomessa teettää tuotteista säännöllisesti analyysejä. Salmonella tutkitaan erityisen tiheästi Ruokaviraston ohjeiden mukaan.

"Myymme jauhelihaa kolmella omalla merkillä: Kanamestari, Reilu ja Bergmann. Valikoimassa on kananpojan jauhelihaa, broileri-nauta-jauhelihaa, sika-nauta-jauhelihaa ja naudan jauhelihaa erilaisilla rasvaprosenteilla ja lisäksi luomuna."





Kanamestari-tuotteiden broilerin alkuperämaa on aina Suomi. Reilu-merkin alla myytävät sika-nauta-jauheliha ja naudan jauheliha ovat nekin kotimaisia tuotteita eli lihan alkuperä on Suomi. Valikoiman Bergmann-merkin tuotteissa lihan alkuperämaa on Saksa.

