Näin viranomainen perustelee "karjalanpiirakkakieltoa" - lue yrittäjän saama kirje sanasta sanaan

MT kertoi tiistaina, että elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen on kieltänyt joensuulaista Viipukan leipomoa myymästä sen tekemiä piirakoita karjalanpiirakoina. Kiellon taustalla on Ruokaviraston vaatimus, jonka mukaan virallisen karjalanpiirakan valmistukseen saa käyttää vain sellaisia ainesosia, jotka on hyväksytty EU:n nimisuojajärjestelmässä.

Viipukan kohdalla ongelmaksi on muodostunut se, että leipomossa käytettävä laktoositon maito ei ole EU:n määritelmän mukaan maitoa, sillä siitä puuttuu laktoosi. Kaupoissa tuo entisaikojen laktoositon maito tunnetaan nykyisin maitojuomana.





Karjalanpiirakka sai EU:n nimisuojan vuonna 2003. Tuolloin määriteltiin, että karjalanpiirakan täyte on pääsääntöisesti ohra- tai riisisuurimoista keitettyä puuroa, perunasosetta tai survottuja kasviksia. Jos täytteenä käytetään riisipuuroa, pitää se määritelmän mukaan valmistaa riisiryyneistä sekä vedestä tai maidosta. Paistetuttujen piirakoiden voiteluun saa käyttää vain voita, öljyä, vesi-maitoseosta tai kananmunaa.

Viipukan leipomolle lähetettiin viime viikon lopulla sähköpostitse kirje, tarkemmin sanottuna toimenpidepyyntö. Toimenpidepyynnössä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys toteaa, että Ruokavirasto on pyytänyt siltä valvontatoimia, jotka koskevat karjalanpiirakan valmistuksessa havaittuja poikkeamia.

"Valmistuksessa käytetyt ainesosat eivät kaikilta osin vastaa karjalanpiirakan nimisuojan mukaisia ainesosia", toimenpidepyynnössä todetaan.

Mikäli leipomon valmistamat piirakat eivät täytä karjalanpiirakan nimisuojajärjestelmän mukaisia vaatimuksia, niitä ei saa markkinoida karjalanpiirakkana. Tällöin on joko muutettava valmistustapaa tai markkinoitava tuotteita muulla nimellä.





Toimenpidepyynnössä Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys pyytää sellaisia leipomoita, joiden piirakat eivät vastaa nimisuojan vaatimuksia, ilmoittamaan tammikuun loppuun mennessä, aikovatko ne muuttaa reseptiä vai markkinoida piirakoita jatkossa jollain muulla nimellä. Tuossa ilmoituksessa on esitettävä reseptin tai tuotenimen muutos sekä toteutusaikataulu.

Alta voit lukea muun muassa Viipukan leipomolle lähetetyn toimenpidepyynnön tekstin kokonaisuudessaan:

"Ruokavirasto on pyytänyt Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydeltä valvontatoimia koskien karjalanpiirakan valmistuksessa havaittuja poikkeamia. Valmistuksessa käytetyt ainesosat eivät kaikilta osin vastaa karjalanpiirakan nimisuojan mukaisia ainesosia.

Karjalanpiirakka on saanut EU:n nimisuojajärjestelmän mukaisen Aito perinteinen tuote -suojan, joka määrittelee sen valmistuksessa hyväksytyt ainesosat, valmistusmenetelmät ja tuotepiirteet. Ainesosia, jotka eivät kuulu hyväksyttyjen karjalanpiirakan ainesosien listaan ovat esimerkiksi maitojauhe, laktoositon maito, kerma ja öljy.

Mikäli valmistamanne piirakat eivät täytä karjalanpiirakan nimisuojajärjestelmän mukaisia vaatimuksia, niitä ei saa markkinoida karjalanpiirakkana, vaan tuotteen valmistustapa on muutettava nimisuojan mukaiseksi tai tuote on markkinoitava muulla nimellä.

Pyydämme teitä ilmoittamaan Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydelle 31.1.2019 mennessä toimenpiteistänne, mikäli markkinoimanne karjalanpiirakat eivät ole Aito perinteinen tuote -suojan mukaisesti valmistettuja. Ilmoituksessa on esitettävä reseptin tai tuotenimen muutos sekä toteutusaikataulu."

