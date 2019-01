Tunnettu margariini valittiin vuoden ruokahuijaukseksi Ruotsissa – sisälsi rapsiöljyn sijaan runsaasti palmuöljyä

Ruotsalaisen kuluttajajärjestön Äkta varan äänestyksessä vuoden ruokahuijaukseksi on valittu meillä Suomessakin kauppojen hyllyiltä löytyvä Lätta Original -margariini. Kyseenalainen kunnia margariinille annettiin siksi, koska se johtaa äänestykseen osallistuneiden kuluttajien mielestä ihmisiä pahiten harhaan.

Äänestyksessä annettiin yli 30 000 ääntä. Lätta Original sai yli puolet niistä.

Harhaanjohtavana asiana länsinaapurissamme pidetään sitä, että margariinipaketissa mainostetaan, että se olisi tehty ruotsalaisesta rapsiöljystä ja kirnupiimästä. Harhaanjohtavan kokonaisuuden kruunaa se, että paketissa on kuvia kukkivasta rapsista.

Todellisuudessa pakkauksen takakannen merkinnät paljastavat, että heti veden jälkeen merkittävin ainesosa margariinissa on palmuöljy.

Margariinin valmistaja Upfield kommentoi asiaa ruotsalaisessa Fri köpenskap -lehdessä että verkkosivuillaan. Yhtiö toteaa lausunnossaan, että se on yllättynyt ja pettynyt valinnasta. Upfieldin mukaan se tietää, että palmuöljy on kiistelty ainesosa, joka voi uhata ekosysteemiä. Yhtiön ei kuitenkaan aio muuttaa tuotantoaan, sillä kaikki sen käyttämä palmuöljy on RSPO-sertifioitua.

Ensimmäisen kerran vuoden ruokahuijaus valittiin Ruotsissa vuonna 2015.

Tämän vuoden ruokahuijauksen valinnasta kertoi ensimmäisenä Suomessa Kauppalehti.