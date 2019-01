Vegemessujen tuottaja haluaa normalisoida kasvissyönnin

Nyt kolmatta kertaa järjestettävät Vegemessut keräsivät viime vuonna yli 8 000 vierailijaa viikonlopun aikana. Kävijäryntäys on odotettavissa tänäkin vuonna.

“Lauantai-iltapäivän liput on myyty loppuun ja aamupäivälle lippuja on jäljellä pari sataa. Suosio on uskomaton näinkin nuorelle tapahtumalle. Vege todella kiinnostaa”, Vegemessuja tuottavan Vegefirman toimitusjohtaja Suvi Auvinen sanoo.

Vegemessuilla on kävijäkyselyiden perusteella alusta asti käynyt kaikenlaista yleisöä vegaaneista sekasyöjiin.

“Erityisesti meitä kiinnostaa tarjota foorumi kasvipainotteisemmasta ruokavaliosta kiinnostuneille sekasyöjille. Messuilla pääsee näkemään, miten monipuolista vege on: tarjontaa löytyy laskiaispullista jäätelöön ja burgereihin, terveellisiä ja kevyitä vaihtoehtoja unohtamatta”, Auvinen kertoo tiedotteessa.





Tapahtuman tuottaja, helsinkiläinen Vegefirma, on erikoistunut kasvissyönnin normalisointiin. Auvisen mukaan kasvissyönti ei ole vain buumi, vaan kyse on pysyvästä muutoksesta.

"Meille on ollut ilo nähdä, kuinka sekä suuret vakiintuneet toimijat että pienet start-upit ovat tarttuneet vegetuotteiden kehittämiseen”, Auvinen iloitsee.

Vegemessuilla nähdään Valion ja Fazerin kaltaisia elintarvikejättejä vegaanisten tuotteidensa kanssa. Mukana on myös uusia innovaatioita, esimerkiksi härkäpapujäätelöä tuottava Härtelö sekä Beyond Meat -burgereita valmistava Bun2bun-ravintola.

Messut järjestetään Helsingin Kaapelitehtaalla 26.–27.1. Tilojen ruuhkautumisen hillitsemiseksi messupäivät on jaettu kahteen sessioon, klo 10.00–13.30 ja 14.00–18.00. Tila tyhjennetään sessioiden välissä.